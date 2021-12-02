Председатель Госдумы на встрече с Лукашенко: «Мы единомышленники, поэтому движемся в одном направлении»

Новости Беларуси. Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России. Об этом 2 декабря заявил Александр Лукашенко во время встречи с председателем Государственной думы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России. Об этом 2 декабря заявил Александр Лукашенко во время встречи с председателем Государственной думы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме встречи у Президента, Вячеслав Володин примет участие в заседании сессии Парламентского собрания Союзного государства, где будут обсуждать законодательное обеспечение принятых Минском и Москвой интеграционных решений. Речь о реализации 28 союзных программ, утвержденных президентами Беларуси и России в начале ноября.
Александр Лукашенко: «Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение». Читайте здесь.
Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России:
Александр Григорьевич, спасибо большое за то, что нашли возможность в своем плотном графике, напряженном встретиться. Действительно, мы единомышленники, поэтому движемся в одном направлении. Это позволяет нам, может быть, не так часто сверять часы и общаться, но все-таки, учитывая, что Государственная дума прошла период выборов, и сейчас в рамках союзного парламента мы будем избирать руководящие органы. И, конечно, самое главное – заниматься содержательной работой, правильно сверить позиции и еще раз уточнить приоритеты, потому что когда речь идет о дружбе – это улица с двусторонним движением, здесь нужно обязательно при выработке решений и слышать, и учитывать точку зрения.
Вячеслав Володин не единственный гость Дворца Независимости 2 декабря. Глава нашего государства также провел переговоры с губернатором Астраханской области.