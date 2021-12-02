Председатель Госдумы на встрече с Лукашенко: «Мы единомышленники, поэтому движемся в одном направлении»

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России:

Александр Григорьевич, спасибо большое за то, что нашли возможность в своем плотном графике, напряженном встретиться. Действительно, мы единомышленники, поэтому движемся в одном направлении. Это позволяет нам, может быть, не так часто сверять часы и общаться, но все-таки, учитывая, что Государственная дума прошла период выборов, и сейчас в рамках союзного парламента мы будем избирать руководящие органы. И, конечно, самое главное – заниматься содержательной работой, правильно сверить позиции и еще раз уточнить приоритеты, потому что когда речь идет о дружбе – это улица с двусторонним движением, здесь нужно обязательно при выработке решений и слышать, и учитывать точку зрения.