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Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы

11 февраля 2024 18:18
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Китайский новый год, как и вся восточная философия, для белорусов все ближе и понятнее. Это продиктовано в первую очередь веянием времени. Помните, наш Президент как-то сказал: наступает время Азии. То есть вектор всеобщего внимания все больше смещается на Восток. Беларусь давно уже смотрит в эту сторону. Александр Лукашенко сделал ставку на Пекин еще в начале президентства, когда в такое стремительное развитие Китая мало кто верил, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. КНР, безусловно, наша опора на Востоке.

Но есть и другие партнеры в этой части света, с которыми нас связывают давние узы. Один из таких – Узбекистан, куда на неделе с официальным визитом отправился глава государства. Командировка отличалась интенсивностью. В Минске только и успевали следить за перемещениями лидеров – то они на хоккейном матче в ледовом дворце, кстати, самом большом в Центральной Азии; то в музее вспоминают славные страницы истории Узбекистана; то в технопарке оценивают научные и промышленные перспективы; то вместе пробуют горнолыжные трассы под Ташкентом. Но одну высоту все-таки взять пока не удалось. Речь о совместной экономике.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-1

Еще в 2019 году, когда Шавкат Мирзиёев посещал Беларусь, президенты ставили задачу в ближайшее время повысить товарооборот до миллиарда долларов. За последние несколько лет удалось продвинуться. Этот показатель вырос в почти в 3,5 раза. В 2023-м остановились на цифрах в 620 миллионов долларов. Но пока выше прыгнуть не удалось. Хотя этот факт никак не отразился на предметной составляющей переговоров. Даже где-то добавил предметности. Бизнес-форум, внушительные делегации, пакет документов, планы по и открытию совместного фармпроизводства. Не стало ложкой дегтя в двусторонних отношениях и то, что наш Президент сказал не так давно, что Узбекистану, возможно, стоит проявить бдительность в политических вопросах. Ведь всем известно, что на Центральную Азию давно положили глаз за океаном. А там, где пересекаются американские интересы, жди беды.

Но разрушить связи, подкрепленные еще советским прошлым, не так-то просто, как могло показаться на первый вашингтонский взгляд. Вот и тот же звонок Президенту Азербайджана, чтобы поздравить его с победой на выборах, – подтверждение, что старый друг лучше западных двух. А Центральная Азия не сдает позиции.

За переговорами в Ташкенте следил наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-4

На этой неделе гостеприимные, а учитывая содержание, гасцінныя билборды с изображением нашего Президента по плотности в Ташкенте уступали лишь изображению Амира Темура. Непобедимый полководец и средневековый правитель с мировой славой – национальный герой Узбекистана.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-7

Страна яркой культуры становится ярче во всех смыслах. И в этой современной иллюминации вновь засияло величие времен Средневековья. Тогда здесь проходили исторические битвы. Сейчас начинается мировая битва экономик за Центральную Азию.

К ШОС присоединяются страны с разных географических локаций, азиатских гигантов англосаксы заманивают в свои союзы – США и Индия, США и Пакистан. Хотя самому Вашингтону устоять бы.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-10

В ЕАЭС заметна разность интересов. А между тем даже Большая семерка напрашивается сотрудничать с этим регионом. Но сердце Центральной Азии открыто для белорусского лидера. Официальный визит прошел согласно канонам международного протокола и с азиатским размахом. Женщины традиционно с цветами и даже оружием. Они служат в роте почетного караула.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-13

Кортеж сопровождали два десятка мотоциклистов, а встречали всадники. Узбекистан стремится быть в западном мире, не утратив свое аутентичное лицо. Все здесь подчеркивает свою самость. Как пример – «Новый Узбекистан». Название парка, в котором отражается и идеология Узбекистана.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-16

А здесь расположен 60-метровый монумент Независимости. Под крыльями здешней птицы счастья хумо – как аист для нас – в бронзе отлита вся трехтысячелетняя история узбекского народа. Наш Президент здесь возложил венок.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-19

Этот церемониал для самых почетных гостей. Интересный факт – цвет ковровых дорожек здесь тоже особенный – бирюзовый. Цвет неба или полудрагоценных камней.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-22

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-24

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Узбекистан выходит на геополитический свет. Это Хазрет Имам – место силы. То же самое, что Немига для Минска, то же Хазрет Имам для Ташкента. Вообще, название узбекской столицы дословно переводится как каменный город, но дело не в булыжниках, а в бирюзе, которая распространена в этих местах. Современный Узбекистан все так же остается сердцем Центральной Азии и начинает перерождаться. Здесь говорят, что это третий Ренессанс за 3000-летнюю историю государства. Беларусь готова помогать и участвовать в огранке этой звезды Востока.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-27

Половина населения занята в АПК. Но Узбеки давно уже пересели с гнедых лошадей на свои светлые седаны. Кстати, локализацию постоянно увеличивают. Так что просто приехать сюда на БелАЗах или со своим халялем можно, но надолго остаться не получится.

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Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-30

Распробовать Беларусь, страну из общего советского, но уже прошлого, за 30 лет здесь успели. Время новых свершений. Сюда стремятся и пришли многие страны и транскорпорации. Но широкие объятия открыты для нас.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-33

Именно отношения первых лиц ориентируют на сближение отраслей, правительств, бизнес-кругов. Европа пытается подрезать крылья белорусскому аисту санкциями. Политика – лишь ширма. Причина в экономике. Мы набрали и высоту в промышленности, и международный авторитет. Беларусь аплодисментами и танцами встречают по всему глобальному Югу.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-36

Хорошо, что мы идем в Африку. Но Узбекистан ближе. Даже по расстоянию. И несмотря на близость к Китаю, где есть все, Ташкент готов сократить расстояния для Беларуси. Эту близость цифрами не измеришь.

Лукашенко и Мирзиёев посадили памятную голубую ель.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-39

Надо решить вопросы финансовой логистики и барьеров. И поэтому в том числе президенты общались два часа за закрытыми дверями. Без заявлений для прессы. Здесь это называют турецким форматом. Узбекистан в зоне политического и культурологического влияния пантюркизм. А английских брендов больше, чем местных названий. Задача, чтобы вывеска «Товары из Беларуси» заняла свое достойное место.

Лукашенко о технологиях: «Беларусь многое может! Поэтому мы задействованы на всю катушку».

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-42

Прежде всего и ожидаемо мы разворачиваемся в области машиностроения. БелАЗу сложнее всего – под санкциями. Но есть понимание. Можно собирать на месте.

Мирзиёев о совместном предприятии БЕЛАЗ: Александр Григорьевич говорит, что согласен.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-45

Чтобы опередить конкурентов или хотя бы остаться на своей полосе, будут создавать совместные производства, торговые дома, представительства.

Лукашенко: «Белорусы и узбеки – очень похожие народы. Мы трудолюбивые». Подробнее.

Пока наши министры и директора остаются хедлайнерами переговоров. Хлопковые поля связывают и промышленников, и текстильщиков.

Поставка технологий – МТЗ создаст в Узбекистане сборочное производство.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-48

Огромный портфель предложений у аграриев – совместная птицефабрика, производство детского питания и даже семеноводство.

Беларусь и Узбекистан договорились о совместном производстве курятины и детского питания.

40-миллионный рынок Узбекистана – это еще и локация для общих производств на рынки соседних стран. Белорусы классически готовы ехать в Афганистан – пока не на тракторах, но с мирными предложениями и реальными товарами.

Лукашенко: «Мы исходили в переговорах от земного, шли от потребностей узбекского и белорусского народов». Подробности.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-51

Особое волнение в медиапространстве вызвало предложение по совместному выпуску лекарств. Это уже удар по интересам фармакологических корпораций мира. Но вряд ли кто из западных партнеров будет поступать как друзья белорусы. Не только толкать свои бренды на рынки Узбекистана, но и помогать Узбекистану с развитием человеческого потенциала.

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После этого белорусского Батьку в кулуарах журналисты тоже назвали «ота», отец по-узбекски. В целом у нас недетские планы достигнуть миллиардный товарооборот. Совмещенные с официальным визитом Президента бизнес-форум и встречи тоже принесли реальные результаты.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-54

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
В целом мы вышли на пакет двусторонних документов, это 45 документов, которые включают межведомственные, межрегиональные соглашения, целый ряд контрактов, суммарная стоимость которых составляет порядка 150 миллионов.

Обсудили и гуманитарное сотрудничество. В Беларуси 5 тысяч студентов из Узбекистана. Мы готовы открывать здесь представительства своих вузов. А еще помогать по зимним видам спорта и развивать туризм.

Лукашенко об Узбекистане: это не Кения и не Зимбабве – здесь на одном языке разговариваем. Подробности

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-57

Здешний горнолыжный курорт «Амирсой» главы государств оценили лично. Любые высоты можно покорить вместе. Пока центры сил воюют за Центральную Азию, мы уже на этих вершинах.

Визит Лукашенко в Узбекистан – собрали главные тезисы-60

А скоро на вернисажах у древних минаретов вместе с Бруклинским мостом и Эйфелевой башней появятся и картины с изображением белорусской Немиги.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Евгений Пустовой

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