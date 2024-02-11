Лукашенко, Путин, Трамп, Папа Римский: дипфейки заполонили интернет! ИИ влияет на ход мировой истории

Хотя Зеленский не дал окончательного ответа, будут ли выборы в Украине – их срок как раз подходит. Теоретически они могут состояться весной – западные партнеры Киева, по крайней мере в прошлом году, настаивали на проведении избирательной кампании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но перед Украиной, как и перед другими странами, которые входят в электоральный цикл – а, согласитесь, рано или поздно это настигает любое государство – встают проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта, который сможет повлиять не только на ту или иную избирательную кампанию, а на ход мировой истории в целом. Илон Маск на прошлой неделе заявил, что внедрил чип в мозг человека. Мотивы самые благовидные. Это поможет людям с ограниченными физическими возможностями вернуться к полноценной жизни. Но у медали две стороны. Возможно, это первый шаг к созданию армии, для которой один клик как приказ на уничтожение, который не обсуждается. Пока это из области научной фантастики. И слава богу, хочется добавить. А вот в политике нейросети уже отвоевали себе место. К примеру, выборы в США. Недавно Республиканская партия разместила видео, где изображено будущее, если переизберется Джо Байден. Перспективы не радужные – кризисы, разрушения, войны. Но этот вымысел (а это именно вымысел, республиканцы не скрывают, что видео на 100 % создано искусственным интеллектом) легко принять за чистую монету. Посмотрите сами.

Сегодня утром Китай вторгается на Тайвань. Финансовые рынки находятся в свободном падении, поскольку 500 региональных банков закрыли свои двери. Вчера вечером пограничниками были захвачены 80 тысяч нелегалов. Сегодня утром власти закрыли город Сан-Франциско, сославшись на рост преступности и фентаниловый кризис.

Только за последний год фейки, созданные ИИ, спровоцировали десятки скандалов. Для авторов таких новостей нет буквально ничего святого. Даже Папу Римского впутали в нейросети. Многие поверили, что понтифик изменил стиль на модный кэжуал и появился на публике в белом пуховике и темных очках. Но это еще цветочки. Арест Дональда Трампа тоже был из разряда фантастики. Как и взрыв в Пентагоне. Все это фейки, которые хоть и существуют только в цифровой сфере, но способны нанести и вполне реальный урон. О жертвах нейросетей и механизмах создания вбросов, расскажет Константин Герцев.

В Словакии за два дня до парламентских выборов в Сеть слили видео с аудиозаписью, в котором глава лидирующей партии Михал Шимечка в беседе с журналистом якобы размышлял о фальсификации. Результат налицо – сенсационное второе место. Михал Шимечка, глава партии «Прогрессивная Словакия»:

Это политический заказ! Мы обязательно добьемся справедливости и узнаем заказчиков. Азаренок прокомментировал фейк с «Газпромом»! Пенсионерка перечислила 13000 BYN мошенникам.

Жертвами IT-уловок становились те, лица которых, казалось бы, неприкасаемы. Лукашенко, Путин, Трамп, Папа Римский: дипфейк-корректуры заполонили интернет.

Журналист и айтишник со стажем Илья Бегун формулу дипфейка изучил вдоль и поперек. Его пародии на Владимира Зеленского не раз взрывали белорусский интернет-сегмент, поэтому со всей ответственностью заверяет: если пойти еще дальше, то можно создать то, что от оригинала и не отличишь.

Илья Бегун, журналист, IT-специалист:

В дипфейках самое сложное – этап подготовки. Кроме того, что тебе нужно много хороших видеозаписей цели, чье лицо будем использовать, нужно органично вписать новое лицо или целую голову даже в остальные сопутствующие составляющие, а именно фигура, жестикуляция, одежда, обстановка. Медиаэксперты призывают всегда и везде верить только официальным источникам информации, которые в полной мере несут ответственность за свои публикации. В преддверии электоральных кампаний это как никогда актуально. Уже сейчас политтехнологи фиксируют первые обкатки информуловок.