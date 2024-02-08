Отгрузили белорусской продукции на 90 миллионов долларов – Рогожник о торговле с Узбекистаном

Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в миллиард долларов. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В единой советской семье Беларусь и Узбекистан связывали не только номенклатурные отношения. Белорусов здесь тепло принимали во время эвакуации в годы Великой Отечественной, после землетрясения Ташкенту помогали наши земляки.
Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:
Мы в Узбекистане с большой симпатией относимся к Беларуси и ее народу, искренне радуемся достижениям социально-экономического развития вашей страны. В Беларуси опережающими темпами растут промышленность и обрабатывающая отрасли, сдерживается инфляция и последовательно повышаются доходы населения.
Когда мы говорим о совместной кооперации, локализации производств, то прежде всего речь о промышленности. Хотя рядом Китай, Узбекистан идет по белорусскому пути. Нацелен на создание и развитие своих заводов, а мы готовы предложить свои компетенции. Так выгодно обеим сторонам.
Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:
На сегодняшний момент предприятия Министерства промышленности отгрузили по прошлому году на сумму 90 миллионов долларов сюда своей продукции. В основе своей – сельскохозяйственная техника. Сегодня мы уже достигли договоренности об организации сборочного производства тракторов для хлопковых полей. Это сотрудничество уже длиться более трех лет. Здесь создан мультибрендовый центр по продаже белорусской техники. Это не только трактора – это вся гамма для почвообработки для последующего возделывания почвы.
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