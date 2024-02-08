Отгрузили белорусской продукции на 90 миллионов долларов – Рогожник о торговле с Узбекистаном

Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в миллиард долларов. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В единой советской семье Беларусь и Узбекистан связывали не только номенклатурные отношения. Белорусов здесь тепло принимали во время эвакуации в годы Великой Отечественной, после землетрясения Ташкенту помогали наши земляки.

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:

Мы в Узбекистане с большой симпатией относимся к Беларуси и ее народу, искренне радуемся достижениям социально-экономического развития вашей страны. В Беларуси опережающими темпами растут промышленность и обрабатывающая отрасли, сдерживается инфляция и последовательно повышаются доходы населения.

Когда мы говорим о совместной кооперации, локализации производств, то прежде всего речь о промышленности. Хотя рядом Китай, Узбекистан идет по белорусскому пути. Нацелен на создание и развитие своих заводов, а мы готовы предложить свои компетенции. Так выгодно обеим сторонам.