«Белфармация» опровергла распространяемый фейк об отсутствии в аптеках необходимых лекарств

Минздрав опроверг информацию об отсутствии в аптеках и организациях здравоохранения необходимых и критически важных лекарственных препаратов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие «Белфармация» опровергла распространяемый фейк и наглядно продемонстрировало запасы на складах. Лекарственная безопасность находится на постоянном контроле, проблемных вопросов в этой сфере не наблюдается. Правда, нашлись недоброжелатели, которые начали утверждать обратное. Причем от имени «Белфармации».
Сергей Литош, генеральный директор РУП «Белфармация»:
В сети Интернет фейковое письмо от имени предприятия было распространено об отсутствии критически важных лекарственных препаратов. Это препараты для лечения диабета и ряд других. Эта информация является дезинформацией. В наличии у нас имеются лекарственные препараты для лечения всех без исключения патологий. На аптечных складах созданы запасы в размере от 3 до 9-месячной потребности. Кроме того упомянуты отдельные наименования, которые в нашей стране не используются, в том числе устаревшие наименования. У нас в наличии имеются аналоги как белорусского, так импортного производства. Проблем в обеспечении не имеется.
Распространенное в интернете фейковое письмо – теперь повод для разбирательств правоохранителей. Кому и зачем потребовалось плодить небылицы – установят компетентные органы.