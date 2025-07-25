«Белфармация» опровергла распространяемый фейк об отсутствии в аптеках необходимых лекарств

Минздрав опроверг информацию об отсутствии в аптеках и организациях здравоохранения необходимых и критически важных лекарственных препаратов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие «Белфармация» опровергла распространяемый фейк и наглядно продемонстрировало запасы на складах. Лекарственная безопасность находится на постоянном контроле, проблемных вопросов в этой сфере не наблюдается. Правда, нашлись недоброжелатели, которые начали утверждать обратное. Причем от имени «Белфармации».