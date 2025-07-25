На ЧБ по лёгкой атлетике Никита Жигар обновил национальное достижение

Никита Жигар, чемпион Беларуси в беге на 200 м:

Очень доволен. Прямо все лето пытался это сделать, но как-то было рядом, не получалось. Вчера, видимо, слишком много эмоций выдал, поэтому допустил ошибку, но это, наверное, помогло мне сегодня, потому что настрой был прям очень. Не хотелось отдавать ничего сегодня. Всем спасибо! Особенно моим тренерам Старинской Татьяне Валентиновне и Хаткевичу Борису Николаевичу за проделанную работу, за то, что всегда рядом со мной, как вторые родители. Поэтому очень благодарен им. Спасибо любимой девушке, что всегда поддерживает меня. И спасибо большое всей моей семье.

Специальных призов за лучшие результаты из наших спортсменов удостоились – в метании копья Алексей Котковец. Он показал результат 85 метров 32 сантиметра и завоевал золото турнира. А также Александр Шиманович – он метнул молот на 77 метров 43 сантиметра. Эти атлеты показали наиболее высокие показатели по таблице очков World Athletics. Следующий старт ля наших спортсменов пройдет в Казани. С 7 по 10 августа там состоится Открытый чемпионат России.