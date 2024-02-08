Лукашенко об Узбекистане: это не Кения и не Зимбабве – здесь на одном языке разговариваем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вижу, что кое-что где-то недотянули и прочее. Но это не потому, что президенты не работали в этом направлении. Это значит, что где-то вы – члены правительства, министры – недотянули, мужики. Поэтому давайте, договорились – надо делать. Почему я на этом настаиваю? Для белорусов это не Экваториальная Гвинея, где мы были, не Кения, это не Зимбабве (мы туда пошли). Мне приятно было, когда встретились в Дубае, и Президент Зимбабве говорит: вы знаете, благодаря белорусам мы в этом году в первый раз накормили своих людей, мы не покупали зерно. Мы произвели... Что мы у них попросили – они нам сделали. Так где это Зимбабве, слушайте… А здесь на одном языке разговариваем, наши люди, похожие друг на друга. Два Президента открыты. Мы благословили и поддержали все проекты. Давайте в конце концов дорожную карту выработаем на три года, давайте ее реализуем. Это ведь надо!

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