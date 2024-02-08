Лукашенко: «Белорусы и узбеки – очень похожие народы. Мы трудолюбивые»

Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в миллиард долларов. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние годы белорусские предприятия в десть раз увеличили свое присутствие в Узбекистане. Всего создано 300 СП. Мы даже в текстильной отрасли не конкурируем. Дефицит швей восполняют фабрики Узбекистана. Но мы же и помогаем готовить интеллектуальную элиту этой стране. Даже английские школы здесь на каждом шагу. Сюда готовы прийти и белорусские университеты. Более 5 тысяч студентов из Узбекистана получают у нас образование. И они вернутся домой. Беларусь не вымывает чужие кадры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правильно сказал Президент: белорусы и узбеки – очень похожие народы. Мы трудолюбивые народы и готовы свое счастье сами искать и находить. Мы понимаем друг друга. Мы понимаем, что мы упустили. И в те времена Ислама Абдуганиевича, когда у меня с ним не всегда получалось. Больше мы с ним сталкивались и спорили, хотя я с уважением к нему относился и отношусь сейчас. Это был человек своего времени. Но, согласитесь, упущено немало. Нам надо догонять. И я всегда своему брату говорю, когда он начинает завидовать Беларуси: 10 миллионов накормить и 40 миллионов – разница.

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