Лукашенко и Мирзиёев посадили памятную голубую ель

Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в миллиард долларов. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все запланированные документы были подписаны. Главы государств подготовили совместное коммюнике и заявления для прессы. Нашего Президента встречали аплодисментами, как и всю Беларусь. А Президент Узбекистана, упреждая вопросы, сам ответил на интригующий момент.

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:

Я еще раз хочу вам, уважаемые члены СМИ, сказать, что я очень удовлетворен нашими переговорами во всем, как Александр Григорьевич остановился, у нас не было ни одной темы, где мы бы на сегодняшнем глобальном уровне не рассмотрели бы.