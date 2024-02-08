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Лукашенко и Мирзиёев посадили памятную голубую ель

08 февраля 2024 18:36
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Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в миллиард долларов. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Мирзиёев посадили памятную голубую ель-1

Все запланированные документы были подписаны. Главы государств подготовили совместное коммюнике и заявления для прессы. Нашего Президента встречали аплодисментами, как и всю Беларусь. А Президент Узбекистана, упреждая вопросы, сам ответил на интригующий момент.

Лукашенко и Мирзиёев посадили памятную голубую ель-4

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:
Я еще раз хочу вам, уважаемые члены СМИ, сказать, что я очень удовлетворен нашими переговорами во всем, как Александр Григорьевич остановился, у нас не было ни одной темы, где мы бы на сегодняшнем глобальном уровне не рассмотрели бы.

Лукашенко и Мирзиёев посадили памятную голубую ель-7

Лукашенко и Мирзиёев посадили памятную голубую ель-9

Корни у нашего сотрудничества союзные. Многое удалось уже сделать. Но впереди – рост. Весь этот символизм отношения отражает и посаженная сегодня президентами голубая ель.

Лукашенко и Мирзиёев посадили памятную голубую ель-12

Узбекистан превращается в страну парков и технопарков. Сегодня президенты посетили такой анклав современных производств. Сюда приходят мировые бренды. Но объятия открыты для Беларуси.

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# Беларусь-Узбекистан # общество # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Евгений Пустовой

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