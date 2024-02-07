Поставка технологий – МТЗ создаст в Узбекистане сборочное производство

II Форум регионов Беларуси и Узбекистана стартовал в Ташкенте. А сумма подписанных контрактов уже превысила 80 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую делегацию возглавляет вице-премьер Леонид Заяц. В ее состав также вошли министры сельского хозяйства, промышленности, спорта и туризма, образования и здравоохранения. Словом, ответственные за все те направления, которые намерены развивать с узбекской стороной. Особый интерес к промышленному сектору. В Узбекистане создадут сборочное производство продукции МТЗ. Как отметил гендиректор Виталий Вовк, завод не теряет связи с местными потребителями, за прошлый год сюда поставили более 4 тысяч тракторов. Это рекорд за последние годы.

Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ: Мы планируем в этом году начать производство первых 500 тракторов хлопковых. Это главная задача. Посмотреть и найти всех партнеров с максимальной локализацией, что требует Узбекистан. И продолжим работу именно в поставке технологий. Не просто трактора, а технологию.

Помимо официальной делегации, на форум прибыли и представители деловых кругов, почти 160 человек, это госпредприятия и частный бизнес. Как подчеркнул посол Беларуси в Узбекистане, интерес к нашей стране и налаживанию прямых деловых контактов очень высокий. Потому Форум регионов – генератор экономического развития двух стран.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас нет закрытых тем между Узбекистаном и Республикой Беларусь. Наоборот, в последнее время мы демонстрируем неплохие показатели в товарообороте. Достигли товарооборота более 600 миллионов долларов и видим, что есть возможность гораздо выше подняться по вопросам торговли.

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана прошел в 2019 году. Формат показал свою эффективность и позволил наладить более тесные контакты между отдельными предприятиями и даже отраслями.