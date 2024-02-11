Азарёнок прокомментировал фейк с «Газпромом»! Пенсионерка перечислила 13000 BYN мошенникам

За последний год фейки, созданные ИИ, спровоцировали десятки скандалов. Для авторов таких новостей нет буквально ничего святого. Даже Папу Римского впутали в нейросети. Многие поверили, что понтифик изменил стиль на модный кэжуал и появился на публике в белом пуховике и темных очках. Но это еще цветочки. Арест Дональда Трампа тоже был из разряда фантастики. Как и взрыв в Пентагоне. Все это фейки, которые хоть и существуют только в цифровой сфере, но способны нанести и вполне реальный урон, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О жертвах нейросетей и механизмах создания вбросов, расскажет Константин Герцев.

Увидев на просторах интернета рекламу акций «Газпрома», в главной роли которой рупор пропаганды Григорий Азаренок, пенсионерка из Гродно поначалу не почувствовала никакого подвоха.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Женщина клюнула на эту уловку, перешла по ссылке, которая была закреплена под данным роликом, там необходимо было оставить заявку для участия в торгах. Когда она оставила свои данные, номер телефона, контактные данные, с ней через 15 минут связался якобы представитель платформы в мессенджере.

А дальше все по уже давно написанному сценарию. Дайте нам столько, а мы вернем вдвое больше, и так раз за разом. Александр Суходольский:

По итогу в общей сложности женщина внесла почти 13 тысяч рублей. При попытке вывода денежных средств ей стали опять рассказывать, что нужно внести определенную сумму, нажала не на ту кнопку. Разорвать эту цепочку финансовых притязаний смогла лишь родная дочь, а точнее, ее звонок правоохранителям. Сегодня пенсионерка – фигурантка уголовного дела, которых, увы, уже за сотни.

Александр Суходольский:

Мошенники адаптируются в первую очередь под тренды. Учитывая то, что сегодня почти все люди постоянно используют гаджеты и соцсети, они являются активными потребителями контента, это как раз на руку и мошенникам. Выяснится, что к этой рекламе политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок отношения не имеет, а его личность попросту украли. Да так, что даже фанаты отличить не смогли. Константин Герцев, корреспондент:

Я могу убедиться, что ты настоящий сейчас, потому что вижу воочию. Как зрителям понимать, что, когда они смотрят на экран, они действительно видят Григория Азаренка?

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Во-первых, надо знать, где нас смотреть. На телеканале СТВ, в моем личном Telegram-канале (надо удостовериться, что это он, потому что змагары создали штук 10 клонов) и на дружественных нам ресурсах, типа ЖС Premium, «СБ. Беларусь сегодня» и так далее. Больше нигде мы никаких реклам не размещаем. Гриша Азаренок, конечно, на всю страну такой один, но далеко не первая жертва, чье лицо попало под прицел нечистых на руку. Короткие ролики без характерных движений, обрамленные технологией дипфейк, – новое инфооружие XXI века. Лукашенко, Путин, Трамп, Папа Римский: дипфейки заполонили интернет! ИИ влияет на ход мировой истории.

Константин Герцев:

Онлайн-платформы то и дело пестрят все новыми рекламными интеграциями приложений с функцией дипфейка. От бесплатных любительских до весьма дорогостоящих, но с пометкой pro.

Записываем видео, прикрепляем фото все того же Азаренка. А дальше два клика, полминуты ожидания – и все готово.

Полученная пародия, конечно, далека от идеала, но чего ожидать от бесплатного приложения и пяти минут ребячества.