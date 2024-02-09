Лукашенко о технологиях: «Беларусь многое может! Поэтому мы задействованы на всю катушку»

В истории белорусско-узбекских отношений не обходилось без пробуксовок, были и откровенно холодные периоды. Но сегодня наше партнерство со знаком качества. Во-первых, время такое – заставляет сплотиться, проверяет союзнические связи на прочность. Во-вторых, взаимный интерес как никогда высок. Беларусь всегда считалась высокотехнологичной страной. Компетенции прошлого сохранили и нарастили. Сегодня готовы делиться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вам переносим эти технологии, будем делать то, что вам нужно. Поэтому ваш интерес в том, чтобы взять эти технологии. Не потому, что мы такие суперумные. Нам повезло, что тогда создали эти технологии. Мы их сохранили. Сегодня они не только вам, они, вон, в России, Шавкат Миромонович знает, как нужны. Без нашей микроэлектроники ничего не перемещается в России. Оказывается, и Беларусь многое может! Поэтому мы задействованы на всю катушку. Но у нас есть резервы. Мы вам готовы помочь.

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