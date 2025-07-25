Белорусские стрелки стали победителями Европейского юношеского олимпийского фестиваля

В стрельбе из винтовки среди смешанных пар приняли участие 26 дуэтов. Представители Беларуси прошли все этапы отбора и в финале соперничали с Мартой Акос и Чиллой Фэрик из Венгрии. В решающей серии Дарья и Арсений были точней. Со счетом 21:20 они выиграли финал и стали обладателями золотых наград. Этот комплект медалей стал заключительным на стрелковом турнире фестиваля.

Дарья Чуприс, победительница Европейского юношеского фестиваля в стрельбе из винтовки в миксте:

Каждый раз нужно выходить с чистой головой, с чистыми мыслями и пробовать, пытаться сделать все лучше, чем было. В миксте работа с партнером всегда сложнее, потому что ты несешь ответственность не только за себя, но и за человека, с которым ты стреляешь, не хочется подводить и даже, наоборот, помочь где-то ему. За сегодня груз ответственности спал, стало намного легче, я очень рада.

Арсений Ливанцов, победитель Европейского юношеского фестиваля в стрельбе из винтовки в миксте

Стреляешь ты не один, иногда подтягивает тебя твой партнер, иногда ты его подтягиваешь, результат выше.

В финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом Максим Малышко не оставил шансов своим конкурентам. Его время – минута, 3 целые и 27 сотых секунды. Белорусский пловец завоевал второе золото олимпийского фестиваля. Валерия Шилко на дистанции 100 брассом заняла 5-е место.