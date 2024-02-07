Лукашенко в Ташкенте! Сотрудничество Беларуси и Узбекистана: главные задачи рабочего визита

От вопросов мировой повестки до торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Эти темы в ближайшие дни будут обсуждать на самом высоком уровне. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Ташкент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу по прилете белорусский лидер встретился со своим коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Формат для общения президенты выбрали «без галстуков», что говорит в первую очередь о крепких дружеских отношениях и высоком личном доверии. Минск и Ташкент на протяжении долгих лет поддерживают диалог на всех уровнях. В последние годы заметно ускорение в двустороннем сотрудничестве. Но еще есть куда стремиться. Особенно в экономических показателях. Так, за последние пять лет товарооборот между Беларусью и Узбекистаном вырос более чем в три раза, а по итогам 2023-го превысил 560 миллионов долларов. С такими темпами отметка в миллиард – реальная цель. Евгений Пустовой продолжит тему.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ему 2 200 лет – у города камней выгодное положение, поэтому завоеватели, а иногда и сама природа, не оставляли камня на камне. Сегодня и не скажешь «Ташкент». Жары в феврале здесь нет. Тепло лишь от приема, который устроили нашему Президенту. Белорусский борт в национальном аэропорту Ташкент. Имени первого Президента Узбекистана Каримова.

Встреча по международному протоколу, но с восточным размахом. Все для того, чтобы подчеркнуть уважение к высокому гостю. Девушки с цветами и карабинами. Такая вот сногсшибательная рота почетного караула.

У трапа премьер-министр, глава внешнеполитического ведомства, хоким, то есть мэр Ташкента. Это официальный визит Президента в Узбекистан.

Сопровождение как в Китае. Даже мотоциклисты. Оформление как в Зимбабве. Билборды и плакаты повсеместно, причем на белорусском.

А программа как на недавних переговорах с Владимиром Путиным. Начинается в формате «без галстуков». На ледовой арене Александра Лукашенко уже ждет Шавкат Мирзиеев.

Понятно, президенты собрались не хоккей посмотреть. Повестка насыщена важными терминами: в формате «один на один» и в расширенном составе. Не обойдут лидеры мировую повестку и взаимодействие в интеграционных структурах.

Кстати, на полях саммитов по климату, ШОС, ЕАЭС главы государств встречались неоднократно. Но теперь они предоставлены одной повестке. Углублению межгосударственных отношений, интенсификации торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Развитию кооперационных связей. Общение продолжится и за ужином. Белорусский лидер остановился в резиденции «Куксарой». Так назывался дворец Амира Тимура. Это уже третий официальный визит Президента в Узбекистан. Во время него ожидается подписание плана сотрудничества на два ближайших года. А предварил визит Первого второй бизнес-форум регионов Беларуси и Узбекистана.

Сытно, безвредно. Не из-за телевидения говорю. Пробую продукцию – вы меня вернули в 30-35 лет назад. Здесь заряд энергии. Возвращать в молодость – это уже дополнительная опция. Главная задача этого форума – подсластить торгово-экономические отношения между Беларусью и Узбекистаном. Поностальгировать никто не запрещает. Но ориентиры на будущее. Беларусь и Узбекистан реализуют инвестпроекты более чем на 1 млрд долларов. Теперь в Узбекистане иностранная речь никого не удивляет. Туристы – есть что посмотреть, земля древней культуры. И бизнесмены – есть во что вкладывать. 40-миллионный рынок и богатые недра. Беларусь не чужая страна для Узбекистана, а к тому же обладающая компетенциями. По воле глав государств желания и возможности собраны воедино. В камерной атмосфере Леонид Заяц проводит двустороннюю встречу с коллегой из правительства Узбекистана, в шумных кулуарах Виталий Вовк – один из хедлайнеров форума. Среди белорусских экспортеров МТЗ рекордсмен.

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода:

Мы не теряем контактов с нашими потребителями, у нас здесь неплохая дилерская сеть. И за прошлый год мы сюда поставили более 4 тысяч тракторов. Это за последние годы рекорд. А ведь Ташкент близок к Пекину. А Китай – мировой анклав производства. И далек от Минска. Но это только по расстоянию. Кстати, это вообще и не расстояние для нашего машиностроения. Заметно дистанцию сокращает дилерская сеть и локализация производства.

Павел Кузьменко, директор дилерского центра МАЗ в Узбекистане:

С 2018 года мы работаем в кооперационном сотрудничестве с группой компаний Krantas, это производители различных надстроек, начиная от бочек, заканчивая кранными установками. Мы работаем в кооперации, мы поставляем туда шасси, они делают свою навеску и реализуют уже на рынки. И второй момент – мы работаем в плане кооперации в двустороннем сотрудничестве, также некоторые узлы, комплектующие мы закупаем у них на заводе и поставляем на наши белорусские предприятия, тем самым увеличивая товарооборот двух стран. Как раз сегодня топовые управленцы МАЗа и здешнего завода по производству надстроек для грузовиков провели переговоры. В планах существенно развернуться на рынке Центральной Азии. В презентационном видео сельского хозяйства Узбекистана комбайны не белорусской расцветки. Зато бестселлеры полей – пахари из Беларуси. Не только трудолюбие, но и перспективы теперь связывают аграриев Центральной Азии с машиностроителями из Центральной Европы. На полях форума рождаются новые идеи и обоюдный интерес. Поставка технологий – МТЗ создаст в Узбекистане сборочное производство.

В наращивании оборотов товарооборота участвуют не только визитные отрасли нашей страны – машиностроение и АПК. Но даже менеджеры «Беллегпрома» с легкостью нашли общий язык с традиционно текстильным Узбекистаном. Жесткая позиция Первого сохранить свое швейную отрасль позволяет нам быть иголкой, которая тянет за собой нити. И узор сотрудничества готов. Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Вечная дилемма, где взять швей. И причем мы для себя стратегически так решили: наши швеи белорусские должны быть нами использованы только на трудоемких изделиях. Костюмно-плательная группа, пальтовая группа, какие-то сложные элементы мы будем шить у себя в стране. А есть такие ассортиментные позиции, которые мы сегодня можем с нашими коллегами в Узбекистане отработать. Караник в Узбекистане: вектор сотрудничества, заданный президентами, находит четкое понимание на местах. Подробности. Любовь к своему дому – это то, что присуще нашим народам. Хотя и белорусы, и узбеки формировались в сложных условиях геополитических перекрестков.