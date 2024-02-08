Мирзиёев о совместном предприятии БЕЛАЗ: Александр Григорьевич говорит, что согласен

Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в миллиард долларов. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас Узбекистан активно развивает свою горнодобывающую промышленность. 150 БЕЛАЗов уже трудятся на местных рудниках. Но учитывая перспективы, этот парк гигантов явно маловат. Есть договоренность – создать совместное производство.
Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:
Нам БЕЛАЗ нужен, нам здесь локализация нужна, совместное предприятие нужно. Александр Григорьевич говорит, что согласен. А что нам мешает? Это перспектива. Я сказал, что мы меднообогатительную фабрику – третью, четвертую, пятую – будем строить. 800 тысяч тонн меди будем перерабатывать. Это сколько машин нам нужно? Сколько надо вывозить? А как это мы столько лет на этих БЕЛАЗах уже обучили наших инженеров и сотрудников, средний персонал, молодежь наша стремится. Почему бы нам совместно не выпускать эти БЕЛАЗы.
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