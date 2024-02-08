Беларусь и Узбекистан договорились о совместном производстве курятины и детского питания

Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в миллиард долларов. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В АПК договорились о совместном производстве курятины и детского питания. Трудолюбие узбеков и наши научные изыскания, да и технологии должны принести неплохие плоды.