Беларусь и Узбекистан договорились о совместном производстве курятины и детского питания
Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в миллиард долларов. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В АПК договорились о совместном производстве курятины и детского питания. Трудолюбие узбеков и наши научные изыскания, да и технологии должны принести неплохие плоды.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Следующее направление – сортоиспытание. И уже пока мы здесь находились, нам поступили денежные средства на первые 20 тонн картофеля, которые прибудут буквально на днях на сортоиспытание. Решен вопрос по посадке, закладке питомника голубики в количестве 10 гектаров. Мы в этом году его реализуем, часть реализуем сейчас, весной, и часть будет реализована в осенний период.
Иброхим Абдурахмонов, министр сельского хозяйства Узбекистана:
Много у нас договоренностей. Но правильный ответ – мы должны подняться на новый уровень нашего партнерства, сотрудничества. Очень интересно направление животноводства. Именно идентификация, цифровизация, опыт Беларуси уникален для нас. Мы хотим тоже внедрять. Я спросил у коллеги, это будет очень, наверное, огромная работа, трудная. Он говорит: не надо бояться, будет очень быстро и эффективно. Поэтому мы с коллегой будем внедрять эту технологию.
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