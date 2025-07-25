Международный турнир по художественной гимнастике стартовал в Минске

В Минске стартовал международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменок из 15 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С подробностями Юлия Силипицкая.
В Минске стартовал международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменок из 15 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С подробностями Юлия Силипицкая.
Уже с девяти часов утра грации представляли свои программы на суд спортивной Фемиде. Участницы боролись как в индивидуальных упражнениях, так и в групповых.
В 2025 году белорусские и российские гимнастки получили разрешение выступать в командных состязаниях на всех международных стартах. Так что «Хрустальная роза» будет отправной точкой для девушек-групповичек. Большим стимулом для всех гимнасток стали VIP-гости, титулованные спортсменки разных лет, среди них Евгения Канаева, двукратная олимпийская чемпионка из России.
Евгения Канаева, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:
Я очень люблю белорусскую школу, являюсь, скажем, поклонником. Я всегда это говорила. И, конечно, каждый раз, когда приезжаю сюда на соревнования, получаю огромное от выступлений гимнасток.
Красочной феерией ознаменовалось открытие турнира, которое посвящено 90-летию художественной гимнастике. 15 роз, 15 стран – и праздник спорта стартовал под море аплодисментов. Народный артист СССР, великий хореограф Валентин Елизарьев высоко оценил труд всех граций.
Валентин Елизарьев, народный артист СССР:
Все это совместить – и технику, и искусство – очень сложно. Но у кого-то получается очень хорошо.
Турнир «Хрустальная роза» – очень популярный в мире гимнастики. Организаторы удивляют и восхищают как участниц, так и зрителей.
Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:
То, что касается турнира, мы хотели бы расширять географию, уверены, что она будет расширяться. Сейчас мы находимся в таком широком, но закрытом пространстве наших друзей. Очень много идей, будем расширять.
Финальная часть соревнований состоится 27 июля, всего грации разыграют 32 комплектов наград.