Международный турнир по художественной гимнастике стартовал в Минске

В Минске стартовал международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменок из 15 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже с девяти часов утра грации представляли свои программы на суд спортивной Фемиде. Участницы боролись как в индивидуальных упражнениях, так и в групповых.

В 2025 году белорусские и российские гимнастки получили разрешение выступать в командных состязаниях на всех международных стартах. Так что «Хрустальная роза» будет отправной точкой для девушек-групповичек. Большим стимулом для всех гимнасток стали VIP-гости, титулованные спортсменки разных лет, среди них Евгения Канаева, двукратная олимпийская чемпионка из России.