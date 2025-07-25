В Минске в 2025-м планируют отремонтировать около 1,9 млн квадратных метров дорог
В Минске в Год благоустройства запланирован масштабный ремонт улично-дорожной сети. Обновят почти 2 миллиона квадратных метров покрытий. Уже завершены работы на нескольких ключевых участках. Включая улицы Карбышева, Машерова и проспект Дзержинского в районе МКАД. Продолжаются работы и по устранению колейности, заливке трещин и обновлению асфальтобетонного покрытия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
При ремонте используются устойчивые к деформации асфальтобетонные смеси, которые снижают образование колейности и увеличивают срок эксплуатации. Для дополнительной защиты через несколько лет после капитального ремонта наносят поверхностные слои. Это позволяет продлить межремонтный период с 6-8 до 10-12 лет.
Александр Возный, мастер ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Именно капитальная замена дорожного покрытия в городе Минске предусмотрена где-то на 60 объектов. Ямочного ремонта порядка 100 тысяч квадратных метров. Герметизация трещин – 1290 километров. Замена по тротуарам и велодорожкам порядка где-то 98 тысяч квадратных метров.
Работы ведутся круглосуточно в зависимости от погодных условий.