В Минске в 2025-м планируют отремонтировать около 1,9 млн квадратных метров дорог

В Минске в Год благоустройства запланирован масштабный ремонт улично-дорожной сети. Обновят почти 2 миллиона квадратных метров покрытий. Уже завершены работы на нескольких ключевых участках. Включая улицы Карбышева, Машерова и проспект Дзержинского в районе МКАД. Продолжаются работы и по устранению колейности, заливке трещин и обновлению асфальтобетонного покрытия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При ремонте используются устойчивые к деформации асфальтобетонные смеси, которые снижают образование колейности и увеличивают срок эксплуатации. Для дополнительной защиты через несколько лет после капитального ремонта наносят поверхностные слои. Это позволяет продлить межремонтный период с 6-8 до 10-12 лет.