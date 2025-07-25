В Минске наградили 40 лучших работников торговли

Накануне профессионального праздника в Минске чествовали также лучших представителей сферы торговли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

40 заслуженных работников удостоены высоких наград. Это продавцы, заведующие магазинами и универмагами, товароведы и администраторы. Люди, которые день за днем развивают отрасль. Всех их объединяет одно – ответственное отношение к работе. У многих тысячи благодарных покупателей, положительные отзывы, а за плечами огромный вклад в развитие экономики.

Ольга Кадан, заместитель заведующего секции универмага: В сферу торговли я пришла в 2007 году, когда закончила торговый техникум. И с этого момента вначале работала продавцом и потом пошла на повышение заместителя. Это очень интересная работа, очень интересно работать с покупателями, которые приходят и хотят быть красивыми. И наши девушки-продавцы всех очень вежливо обслуживают, всегда рады покупателям.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

В городе Минске работает больше 35 тысяч сотрудников в сфере торговли. Это целая армия людей, которые каждый день трудятся во благо нашего комфорта. Которые, несмотря на плохую погоду и хорошее настроение, всегда улыбаются, они всегда продают нашу любимую продукцию, которая производится в Республике Беларусь.

В Минске расположено свыше 20 тысяч объектов торговли, половина из них – магазины. Свой профессиональный праздник они отмечают каждое последнее воскресенье июля.