Новости по тегу #Беларусь-Узбекистан

Как белорусское качество покоряет азиатские рынки, рассказываем в программе «Неделя» на СТВ.
Узбекско-белорусский форум обозначил новые рекорды интеграции.
Важным итогом форума стало принятие Хивинской декларации. Документ закрепляет дальнейшие шаги в развитии межпарламентского диалога, экономической кооперации, а также культурно-гуманитарных связей.
От расширения промышленной кооперации в легкой промышленности до увеличения поставок белорусских лекарств на узбекский рынок. IV Узбекско-белорусский межпарламентский форум приносит конкретные результаты.
Промышленная кооперация, совместные проекты в АПК, гуманитарная сфера и туризм. IV Узбекско-белорусский межпарламентский форум принимает один из самых древних и красивых городов Центральной Азии.
Первой в большой программе стала встреча Натальи Кочановой с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой с участием представителей двух стран.
Партию сладкого груза, весом в полторы тонны, доставили в Беларусь самолетом. Здесь представлены 33 сорта дынь. Также гостей угощают блюдами национальной кухни Узбекистана – пловом и лепешками.
Это только первый день праздника, но площадка у Дворца спорта уже превратилась в шумную и щедрую ярмарку.
Беларусь и один из наших партнеров по «шанхайской семье» – Узбекистан – нацелены на значительное увеличение объемов взаимной торговли – до 2 миллиардов долларов к 2030 году
Гомельская область и Навоийская область Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества.
Площадкой для укрепления межпарламентского и экономического диалога станет древний узбекский город Хива.
О развитии двусторонних взаимоотношений говорили на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым.
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