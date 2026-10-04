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Новости по тегу #Беларусь-Узбекистан

Минск и Ташкент планируют выйти на $2 млрд товарооборота
04 октября 2026 16:58

Минск и Ташкент планируют выйти на $2 млрд товарооборота

Принята Хивинская декларация – итоги IV Узбекско-белорусского межпарламентского форума
30 сентября 2026 17:03

Принята Хивинская декларация – итоги IV Узбекско-белорусского межпарламентского форума

59 контрактов на сумму около 420 млн рублей! Как прошел Узбекско-белорусский межпарламентский форум?
30 сентября 2026 11:03

59 контрактов на сумму около 420 млн рублей! Как прошел Узбекско-белорусский межпарламентский форум?

Лукашенко: Беларусь нацелена на расширение сотрудничества с Узбекистаном во всех областях
30 сентября 2026 07:47

Лукашенко: Беларусь нацелена на расширение сотрудничества с Узбекистаном во всех областях

Первый день форума в Хиве: какие темы обсудили Беларусь и Узбекистан?
29 сентября 2026 17:07

Первый день форума в Хиве: какие темы обсудили Беларусь и Узбекистан?

Белорусская делегация прибыла в Узбекистан для участия в межпарламентском форуме
29 сентября 2026 14:07

Белорусская делегация прибыла в Узбекистан для участия в межпарламентском форуме

Три дня восточного колорита! Как в Минске проходит Фестиваль узбекской дыни
30 августа 2026 13:51

Три дня восточного колорита! Как в Минске проходит Фестиваль узбекской дыни

Национальные угощения и восточные танцы – каким был 1-й день Фестиваля узбекской дыни в Минске
28 августа 2026 18:59

Национальные угощения и восточные танцы – каким был 1-й день Фестиваля узбекской дыни в Минске

Кочанова провела встречу с Послом Узбекистана в Беларуси
27 августа 2026 17:14

Кочанова провела встречу с Послом Узбекистана в Беларуси

Иван Крупко провел переговоры с делегацией из Узбекистана
21 августа 2026 17:37

Иван Крупко провел переговоры с делегацией из Узбекистана

Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет 29-30 сентября
18 августа 2026 17:00

Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет 29-30 сентября

Минск и Узбекистан наращивают динамику торгово-экономических и культурных отношений
12 августа 2026 18:28

Минск и Узбекистан наращивают динамику торгово-экономических и культурных отношений