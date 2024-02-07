«600 миллионов – не предел». Беларусь и Узбекистан планируют довести товарооборот до 1 млрд долларов

От вопросов мировой повестки до торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Эти темы в ближайшие дни будут обсуждать на самом высоком уровне. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Ташкент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мусульманскую страну белорусы приехали даже со своим «халяль». А в ближайшие два года готовы открыть совместные предприятия в сфере АПК.

Юлия Машук, генеральный директор «Миноблмясомолпром» – управляющая компания холдинга «Мясомолпром»:

Белорусы берут по мясу качеством мяса, по молочной продукции – ассортиментом сыров, в первую очередь ассортиментом цельномолочной продукции, которая имеет длительный срок хранения. И вкусовое предпочтение молочной продукции из Беларуси Узбекистан отдает больше. У Китая цельномолочной продукции нет, Китай живет и работает на нашем сырье, на нашей молочной продукции.

Центральная Азия – хлебосольна. Мы тоже приехали со своими деликатесами. Узбекистану еще предстоит распробовать Беларусь. Но вкус сотрудничества уже понравился.