«600 миллионов – не предел». Беларусь и Узбекистан планируют довести товарооборот до 1 млрд долларов
От вопросов мировой повестки до торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Эти темы в ближайшие дни будут обсуждать на самом высоком уровне. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Ташкент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мусульманскую страну белорусы приехали даже со своим «халяль». А в ближайшие два года готовы открыть совместные предприятия в сфере АПК.
Юлия Машук, генеральный директор «Миноблмясомолпром» – управляющая компания холдинга «Мясомолпром»:
Белорусы берут по мясу качеством мяса, по молочной продукции – ассортиментом сыров, в первую очередь ассортиментом цельномолочной продукции, которая имеет длительный срок хранения. И вкусовое предпочтение молочной продукции из Беларуси Узбекистан отдает больше. У Китая цельномолочной продукции нет, Китай живет и работает на нашем сырье, на нашей молочной продукции.
Центральная Азия – хлебосольна. Мы тоже приехали со своими деликатесами. Узбекистану еще предстоит распробовать Беларусь. Но вкус сотрудничества уже понравился.
Жамшид Ходжаев, заместитель премьер-министра Узбекистана:
Товарооборот увеличился по сравнению с предыдущими годами, он показывает, что есть тесная взаимосвязь, но 600 миллионов – это не предел. Мы с коллегами проанализировали: есть все возможности довести товарооборот до 1 миллиарда долларов.
Аппетиты товарооборота заявлены. Это как на восточном рынке. Понравился – значит, откроют свое сердце.
Дилшодбек Назиров, советник министра сельского хозяйства по информационной политике (Узбекистан):
Мы очень любим здесь продукцию именно белорусскую, потому что это качество. Мы сами знаем, когда на базар или в супермаркет едем, спрашиваем: а это сыр белорусский? А там уже сам за себя говорит товар, потому что там нет фальши.
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