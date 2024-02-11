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В Беларусь пришли паводки, затоплены дома! Поговорили с жителями пострадавших районов

11 февраля 2024 17:44
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В Беларусь пришли паводки. Небольшие очаги подтоплений фиксируются в Могилевской, Брестской и Гродненской областях, но в самой затруднительной ситуации оказался Гомельский регион, где, по последним данным, большая вода пришла в 9 районов. Кроме того, вода осложнила движения по некоторым дорогам. Подтопленными остаются 15 участков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как отмечают профильные специалисты, ситуация не критичная, но готовность максимальная. В области определили около 200 мест для отселения на случай масштабного паводка. Если будет необходимость, то начнут работу сводные отряды в Гомеле, Жлобинском и Мозырском районах.

В Беларусь пришли паводки, затоплены дома! Поговорили с жителями пострадавших районов-1

Чтобы нанести превентивный удар стихии, местные власти планируют уже в 2024 году приступить к строительству водоотводных каналов и дамбы. О ситуации в регионе расскажет наш спецкор Анна Корольчук.

В Беларусь пришли паводки, затоплены дома! Поговорили с жителями пострадавших районов-4

Наталья Дедикова прощается со своей консервацией, которую поглощает вода, которая под полом дома появилась еще в прошлом году. Нижний ряд банок печально скрылся в глубине, как и двойной ряд кирпичей, на которые хозяйка подняла остальные запасы.

В Беларусь пришли паводки, затоплены дома! Поговорили с жителями пострадавших районов-7

Наталья Дедикова, жительница агрогородка Красное:
Два ряда кирпичей наложила. Вот у меня уже, смотрите, кирпичи под водой. И скоро уже банки поплывут. Я даже достать не могу. Тем, что достала с осени, когда вода немножко спала, пользуюсь.

В Беларусь пришли паводки, затоплены дома! Поговорили с жителями пострадавших районов-10

Ее сосед и родственник Виктор показывает, как второй год вода разрушает фундамент гаража. Уже искривляются стены. Машину пришлось перегнать в другое место.

В Беларусь пришли паводки, затоплены дома! Поговорили с жителями пострадавших районов-13

Виктор Дедиков, житель агрогородка Красное:
За год дождей, снегов, ливней уровень воды поднялся очень большой. Вот когда затапливало, показывали, все дачи.

В Беларусь пришли паводки, затоплены дома! Поговорили с жителями пострадавших районов-16

Впрочем, вокруг дома на автомобиле уже не проедешь, разве что проплывешь. Начало улицы Есенина затопило. Кое-где вода перемешалась с колким льдом. От подтоплений страдают и жители улиц Некрасова и Трудовой. Их частные дома окружают бывшие карьеры, где раньше добывали глину. Однако до сего часа с такой проблемой они не сталкивались. Виной всему – новая индивидуальная застройка, которая изменила уровни грунта в агрогородке и нарушила движение вод. Старые дома оказались в низине.

В Беларусь пришли паводки, затоплены дома! Поговорили с жителями пострадавших районов-19

48, но это я откачиваю уже часа 3.

В Беларусь пришли паводки, затоплены дома! Поговорили с жителями пострадавших районов-22

Закупаются резиновыми сапогами, спасают овощи и закатки, а кто-то выпускает плавать в погреб мелких карасей. Но когда вода на пороге, становится не до развлечений. В Красном уже подтоплено более 30 домов. Исправить ситуацию сможет только строительство водоотводных каналов. Начать его обещают уже в этом году.

Далее смотрите в видео.

# Погода в Беларуси # общество # Анна Корольчук

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