В Беларусь пришли паводки, затоплены дома! Поговорили с жителями пострадавших районов

В Беларусь пришли паводки. Небольшие очаги подтоплений фиксируются в Могилевской, Брестской и Гродненской областях, но в самой затруднительной ситуации оказался Гомельский регион, где, по последним данным, большая вода пришла в 9 районов. Кроме того, вода осложнила движения по некоторым дорогам. Подтопленными остаются 15 участков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как отмечают профильные специалисты, ситуация не критичная, но готовность максимальная. В области определили около 200 мест для отселения на случай масштабного паводка. Если будет необходимость, то начнут работу сводные отряды в Гомеле, Жлобинском и Мозырском районах.

Чтобы нанести превентивный удар стихии, местные власти планируют уже в 2024 году приступить к строительству водоотводных каналов и дамбы. О ситуации в регионе расскажет наш спецкор Анна Корольчук.

Наталья Дедикова прощается со своей консервацией, которую поглощает вода, которая под полом дома появилась еще в прошлом году. Нижний ряд банок печально скрылся в глубине, как и двойной ряд кирпичей, на которые хозяйка подняла остальные запасы.

Наталья Дедикова, жительница агрогородка Красное:

Два ряда кирпичей наложила. Вот у меня уже, смотрите, кирпичи под водой. И скоро уже банки поплывут. Я даже достать не могу. Тем, что достала с осени, когда вода немножко спала, пользуюсь.

Ее сосед и родственник Виктор показывает, как второй год вода разрушает фундамент гаража. Уже искривляются стены. Машину пришлось перегнать в другое место.

Виктор Дедиков, житель агрогородка Красное:

За год дождей, снегов, ливней уровень воды поднялся очень большой. Вот когда затапливало, показывали, все дачи.

Впрочем, вокруг дома на автомобиле уже не проедешь, разве что проплывешь. Начало улицы Есенина затопило. Кое-где вода перемешалась с колким льдом. От подтоплений страдают и жители улиц Некрасова и Трудовой. Их частные дома окружают бывшие карьеры, где раньше добывали глину. Однако до сего часа с такой проблемой они не сталкивались. Виной всему – новая индивидуальная застройка, которая изменила уровни грунта в агрогородке и нарушила движение вод. Старые дома оказались в низине.

48, но это я откачиваю уже часа 3.