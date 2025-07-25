Первым четвертьфиналистом футбольного Кубка Беларуси стал борисовский БАТЭ

В матче 1/8 финала в Новополоцке встречались местный «Нафтан» и борисовский БАТЭ. Счет на 17-й минуте открыл Игнат Пранович – хозяева повели 1:0. Во втором тайме хозяева упрочили преимущество усилиями Алишера Рахимова. На 82-й минуте борисовчане отквитали один мяч, а на 88-й Кирилл Апанасевич спас свою команду от поражения. Ничья – 2:2 и игра перешла в дополнительное время. В овертайме борисовчане смогли дожать соперника, забив еще два гола. «Нафтан» сопротивлялся, реализовал пенальти, однако этого оказалось недостаточно. В четвертьфинал Кубка Беларуси вышел БАТЭ. Еще два участника 1/4 станут известны 26 июля: «Слуцк» примет «Ислочь», а брестские «динамовцы» на выезде сыграют с клубом «Минск».