На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров белорусы завоевали три награды

На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи наши спортсмены завоевали три награды. Соревнования проходят в Португалии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Золотую медаль в возрастной категории до 18 лет на дистанции 500 метров в каноэ-двойке добыли Мария Попичич и Полина Соболь. Наши девушки опередили серебряных призерок из Венгрии на две секунды. Белорусский квартет отличился в мужской байдарке-четверке на дистанции 500 метров. Ребята стали обладателями серебряных наград. На третью ступень пьедестала почета также поднялись наши спортсмены в каноэ-четверке.