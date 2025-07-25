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На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров белорусы завоевали три награды

25 июля 2025 20:11
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На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи наши спортсмены завоевали три награды. Соревнования проходят в Португалии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Золотую медаль в возрастной категории до 18 лет на дистанции 500 метров в каноэ-двойке добыли Мария Попичич и Полина Соболь. Наши девушки опередили серебряных призерок из Венгрии на две секунды. Белорусский квартет отличился в мужской байдарке-четверке на дистанции 500 метров. Ребята стали обладателями серебряных наград. На третью ступень пьедестала почета также поднялись наши спортсмены в каноэ-четверке.

# Гребля

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