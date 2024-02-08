Лукашенко: «Мы исходили в переговорах от земного, шли от потребностей узбекского и белорусского народов»

Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в миллиард долларов. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контракты этих дней исчисляются 150 миллионами долларов. Президенты уверены: миллиардный товарооборот – это аксиома. У Беларуси есть компетенции, а надо – новые рынки и партнеры. 40-миллионный Узбекистан может стать локацией для совместной экспансии всей Центральной Азии. В верхах договоренности есть, необходимо улучшить исполнительскую составляющую.

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:

Очень подробно обсудили новые точки роста промышленной кооперации, прежде всего в отраслях, где мы традиционно взаимодополняем друг друга. Определили конкретные сферы. Это агропромышленный комплекс, электротехническая и текстильная отрасли, здравоохранение и фармацевтика, градостроительство и коммунальное хозяйство. Можно много говорить. Но мы хотим, чтобы наши коллеги, члены делегации, наши министерства, ведомства очень ответственно подошли к этим дорожным картам. Будет организован контроль, а по всем направлениям созданы рабочие группы.