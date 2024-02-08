Лукашенко: «Мы исходили в переговорах от земного, шли от потребностей узбекского и белорусского народов»
Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в миллиард долларов. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Контракты этих дней исчисляются 150 миллионами долларов. Президенты уверены: миллиардный товарооборот – это аксиома. У Беларуси есть компетенции, а надо – новые рынки и партнеры. 40-миллионный Узбекистан может стать локацией для совместной экспансии всей Центральной Азии. В верхах договоренности есть, необходимо улучшить исполнительскую составляющую.
Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:
Очень подробно обсудили новые точки роста промышленной кооперации, прежде всего в отраслях, где мы традиционно взаимодополняем друг друга. Определили конкретные сферы. Это агропромышленный комплекс, электротехническая и текстильная отрасли, здравоохранение и фармацевтика, градостроительство и коммунальное хозяйство. Можно много говорить. Но мы хотим, чтобы наши коллеги, члены делегации, наши министерства, ведомства очень ответственно подошли к этим дорожным картам.
Будет организован контроль, а по всем направлениям созданы рабочие группы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусы и узбеки очень похожие народы – толерантные, гибкие, они не смотрят в огород чужим людям, ни у кого ничего не отбирают, не собираются воевать. Мы трудолюбивые народы и готовы свое счастье сами искать и находить. Поэтому мы предлагаем Узбекистану: приезжайте и посмотрите. В сельском хозяйстве мы договорились о строительстве фабрик по производству мяса курицы, яйца. И не потому, что там не хватает чего-то, может быть, в Узбекистане – Президент предложил. Мы можем это продать соседям. Обычный земной подход, мы его придерживаемся. И готовы вместе работать и продавать и мясо курицы, бройлеров выращивать здесь. Даже я предложил больше фабрик строить. Понятно сразу: зерно надо. Зерно мы купим сегодня у России, по дешевым, невысоким ценам достаточно зерна. Купили дешевое зерно, переработали здесь, продали на третьих рынках. Наши технологии. Мы это хорошо умеем делать. Так почему ее не произвести здесь и не продать за забором, в Афганистане? То есть мы исходили в переговорах от земного и шли от потребностей узбекского народа, белорусского народа и соседей. А их, как известно, не выбирают, они от Бога. И я поддерживаю политику Президента Узбекистана, который старается по-человечески выстраивать отношения со своим южным соседом, с Афганистаном. Поэтому у нас торговля с третьими странами занимала достаточное место на переговорном процессе сегодня.
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