«Готовы от себя оторвать». Беларусь поможет Узбекистану наладить систему здравоохранения
Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в 1 миллиард долларов в ближайшее время. Об этом 8 февраля заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Дипотношениям уже более 30 лет. Плодотворное сотрудничество подкрепляет и личная дружба лидеров государств. Оба президента уверены, что перспективы у Беларуси и Узбекистана многообещающие, что в свою очередь позволит расти и товарообороту. С конкретными проектами определяются на жизненных примерах. Один из них озвучил наш Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тяжелый период, мы готовы подставить плечо в здравоохранении. Вчера мне Президент говорит: больницу открыли. Министр завтра готов подключиться, это же роддом. Надо же смертность исключить детскую, и особенно женскую. Это же не дело, что женщина умирает. А кто детей будет растить? Шавкат Миромонович говорит, трое детей остались с мужиком. Поэтому мы готовы от себя оторвать, приехать, запустить как надо эту клинику, помочь вам укомплектовать, научить акушерству ваших людей. Но пока научим, будем вам помогать. Чтобы это святое дело, укомплектованный дом для женщин и рожениц – мы всегда перед женщинами обязаны что-то сделать. Поэтому мы сделаем это.
Если у вас не будет никакого торможения, министр сделает все что надо. Тем более, если вы не хотите с центральным органом власти работать, у меня губернатор Гродненской области – вчерашний министр, он вам запросто организует это. Мы реформу начинали с ним в своей время, вторую реформу здравоохранения, он знает, что делать. Может, вам понравится наша система. Шавкат Миромонович ее, оказывается, в деталях знает, потому что она похожа на советскую. Поэтому смотрите сами, надо – подключайтесь, будем делать. Не надо тормозить. Шавкат Миромонович, извините, что я так от души говорю.
Беларусь и Узбекистан договорились о строительстве птицефабрики.
Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:
Наоборот, это полезно. Это же историческая встреча, наш визит должен соответствовать тем договоренностям. И должны народы почувствовать, пройдет полгода – результат есть, пройдет полгода, год – большой результат есть. Вот почему я убеждаю свою команду тоже. Вы правильно сказали. Мы открыты, не со всеми странами у нас такой доверительный, откровенный разговор.
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