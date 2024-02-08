«Готовы от себя оторвать». Беларусь поможет Узбекистану наладить систему здравоохранения

Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в 1 миллиард долларов в ближайшее время. Об этом 8 февраля заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – Президенту Узбекистана: «Мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу». Подробнее.

Дипотношениям уже более 30 лет. Плодотворное сотрудничество подкрепляет и личная дружба лидеров государств. Оба президента уверены, что перспективы у Беларуси и Узбекистана многообещающие, что в свою очередь позволит расти и товарообороту. С конкретными проектами определяются на жизненных примерах. Один из них озвучил наш Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тяжелый период, мы готовы подставить плечо в здравоохранении. Вчера мне Президент говорит: больницу открыли. Министр завтра готов подключиться, это же роддом. Надо же смертность исключить детскую, и особенно женскую. Это же не дело, что женщина умирает. А кто детей будет растить? Шавкат Миромонович говорит, трое детей остались с мужиком. Поэтому мы готовы от себя оторвать, приехать, запустить как надо эту клинику, помочь вам укомплектовать, научить акушерству ваших людей. Но пока научим, будем вам помогать. Чтобы это святое дело, укомплектованный дом для женщин и рожениц – мы всегда перед женщинами обязаны что-то сделать. Поэтому мы сделаем это.