Правда о Великой Отечественной – наша идеология? Вопросы истории и западной пропаганды обсудили эксперты

Символы Победы. Почему правда о Великой Отечественной войне – краеугольный камень идеологии белорусского государства? Нужно ли выписывать белорусам таблетки от исторической амнезии? И как это наследие становится оберегом для независимой страны? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и влиятельные управленцы, чтобы разобрать смыслы и бессмертные понятия. Беларусь находится на первом месте по количеству литературы, касающейся военной тематики

Павел Трубчик, заместитель директора Института истории НАН Беларуси:

Сегодня мы достаточно много делаем в области популяризации. Есть задача председателя Президиума Национальной академии наук. Это начиная от детских пособий и заканчивая взрослыми книгами, но они все основаны на документальных источниках. То есть, есть возможность подавать материал не обязательно с точки зрения какого-то вымысла, как вы говорите, а с богатым иллюстративным материалом, со ссылкой на документальные источники. Плотно используем кино-, фотодокументы из нашего архива, который находится в Дзержинске, и на выходе получаются качественно подготовленные учебники и пособия, которые в том числе могут использоваться школьниками. Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, в Советском Союзе это было поставлено на очень классные рельсы. Все знают Зою Космодемьянскую, Покрышкина, Гастелло. Все знают этих людей. Все знают подвиг Матросова. Все это знают. Насколько мы сейчас готовы белорусских героев в такой ракурс вводить? Либо, может, я не прав. Павел Трубчик:

Вы правы, абсолютно готовы. И у нас подобных изданий очень-очень много. Единственное, что, да, может быть, они начали появляться в последние несколько лет, вот именно научно-популярные издания. Но их предостаточное количество. И хочу отметить, что Республика Беларусь на сегодня находится на первом месте по количеству литературы, касающейся военной тематики, я имею в виду Великой Отечественной. Читайте также: Марзалюк: для Беларуси Великая Отечественная – это действительно экзистенциальная война Касинский: простые немцы обвиняют своих же политиков в возрождении фашизма Современные дети часто удивляются реальным фактам о Великой Отечественной – директор «Линии Сталина» Военно-патриотические лагеря пользуются спросом у молодежи

Кирилл Казаков:

Мы сейчас получили большое количество военно-патриотических лагерей, где, по сути, вот это вот правило обучения Родину любить, оно школьникам передано. Вот насколько оно, в принципе, работает именно на гражданском населении? Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Здесь вообще есть одно немножко такое заблуждение. Надо разделять военно-патриотическое воспитание и патриотическое воспитание. То есть то, о чем мы говорим, военно-патриотическое воспитание, это уже продолжение патриотического воспитания, это его, ну так скажем, вторая часть. Потому что, если молодой человек, любой человек будет патриотом своей страны… Знаете, как в советское время, когда я поступил в политическое училище, у нас преподаватель, фронтовик, говорил: дело замполита – научить в ту сторону стрелять, куда надо, а стрелять уже научим мы. Поэтому сегодня и военно-патриотические классы, и военно-патриотические клубы, и военно-патриотические лагеря пользуются у молодежи большим спросом. И не только у мальчишек, но и у девчонок. Кирилл Казаков:

Это мода или тенденция? Что это? Леонид Касинский:

Это не мода, это тенденция. И, наверное, как мы говорим, 2020 год нам надо было пройти, чтобы у многих появилось осознание того, что мы можем потерять. И особо усилился спрос именно на патриотизм. Это, наверное, после 2020 года. Многие люди так и говорят, что мы просто увидели, что мы могли потерять. Уроки в музеях – в Беларуси нашли действенный способ образования для школьников

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Мы с коллегами из Министерства культуры реализуем проект, и он достаточно успешно реализуется. Они пошла нам навстречу несколько лет назад. У нас установлен единый день бесплатного посещения школьниками музеев. Это раз. И проводится второе мероприятие – открытый урок в музее. Педагоги, изучая ту или иную тему, могут бесплатно со своими ребятами посетить музей в рамках учебной дисциплины, то есть провести там урок с помощью экскурсоводов. Это тема максимального восприятия, поскольку мышление становится клиповым, отрицать этого мы не можем. Как раз в этом комплексе, который появится, это будет максимально применительная практика. Там будет собрана вся история нашего становления. Кирилл Казаков:

Мы неоднократно говорили о том, что ребята из школ не всегда доезжают до знаковых памятников, мемориалов. Насколько программа сдвинулась с того места? Как мы говорили, все зависит от инициативы историка, директора школы. И чаще всего это узнается самостоятельно, с родителями. Александр Кадлубай:

Это и неплохо, если с родителями. Алена Сырова, СТВ:

Когда десятилетие назад были экскурсии в Брестскую крепость от школы, на поездах ездили, там ночевали. Это было целое приключение. Все потусовались и узнали что-то полезное. Самые выдающиеся личности в истории Беларуси – Вадим Гигин рассказал, какие имена будут в списке. «Что, Порошенко не в советской школе учился?» Почему всегда найдутся люди, которые не будут разделять идеологию

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не совсем понимаю цель. Мы чего хотим добиться? Чтобы каждый школьник стопроцентно разделял, являлся носителем этой памяти? Ну, сто процентов не будет, поверьте. Мы должны просто работать системно. В советское время там поезда ходили в Брестскую крепость, еще что-то. И все равно и в 1990-е годы выросло поколение, среди которых значительная часть оказалась носителями какой-то другой идеологии. Не будет стопроцентного результата. Мы должны постоянно быть самокритичны. Этот разговор, который мы ведем, он, если угодно, в хорошем смысле, бесконечен. Работа должна быть системная. В Министерстве образования, в Министерстве культуры… Все равно мы должны понимать, что будут, как во все времена, предатели. Будут люди, к большому сожалению, изменники. Будут люди, у которых дедушка, прадедушка воевал, а все равно у них другой менталитет. А что, не в советской школе учился Петр Порошенко? А что, не в советской школе учились те многие депутаты Верховной Рады, которые принимали законы об антикоммунизме, да? Антикоммунистический пакет законов. Мы видели, как Зеленский возлагал цветы памятнику своему деду. И смотрите, что он реально делает на самом деле сейчас. Поэтому мы должны понимать, что всегда будет эта часть общества. Это просто социологический закон. Часть общества, которая с определенным скепсисом будет воспринимать ту информацию, которую доносят родители, которую доносят в школе. Как бы мы идеально ни выстроили процесс. Как Директива № 12 помогает противостоять антиисторической пропаганде Запада