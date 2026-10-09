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Новости по тегу #История

«Явилась Богородица и велела построить храм». Узнали историю Ляденского Благовещенского мужского монастыря
09 октября 2026 11:43

«Явилась Богородица и велела построить храм». Узнали историю Ляденского Благовещенского мужского монастыря

Документальный фильм «Имеем право»! Расскажем об истории института гражданства
06 октября 2026 14:12

Документальный фильм «Имеем право»! Расскажем об истории института гражданства

Этот храм – символ Молодечно! Рассказываем историю церкви Покрова Пресвятой Богородицы
05 октября 2026 09:09

Этот храм – символ Молодечно! Рассказываем историю церкви Покрова Пресвятой Богородицы

Связь человека и государства! Как может оборваться незримая нить? Документальный фильм «Имеем право»
04 октября 2026 19:30

Связь человека и государства! Как может оборваться незримая нить? Документальный фильм «Имеем право»

Улица Карла Маркса была одной из самых престижных в губернском Минске – рассказываем историю этого места
01 октября 2026 10:26

Улица Карла Маркса была одной из самых престижных в губернском Минске – рассказываем историю этого места

Там жил и творил гений белорусской литературы Максим Богданович – побывали в фольварке «Ракутевщина»
21 сентября 2026 14:41

Там жил и творил гений белорусской литературы Максим Богданович – побывали в фольварке «Ракутевщина»

Искажение истории, новые факты о Брестской крепости и юбилей мемориала! Интервью с Александром Коркотадзе
20 сентября 2026 14:46

Искажение истории, новые факты о Брестской крепости и юбилей мемориала! Интервью с Александром Коркотадзе

Оригинальный сруб с городища на Менке пополнил музей «Верхнего города»
18 сентября 2026 17:45

Оригинальный сруб с городища на Менке пополнил музей «Верхнего города»

Лукашенко: импортная философия жизни в Беларуси не приживется
17 сентября 2026 17:46

Лукашенко: импортная философия жизни в Беларуси не приживется

Народ восстал против оккупантов – вспоминаем события сентября 1939 года в Скиделе
17 сентября 2026 17:05

Народ восстал против оккупантов – вспоминаем события сентября 1939 года в Скиделе

«Плачет душа» – что говорят белорусы у стен бывшего концлагеря в Березе?
17 сентября 2026 17:04

«Плачет душа» – что говорят белорусы у стен бывшего концлагеря в Березе?

Лукашенко: единство белорусского народа равно независимости нашего государства
17 сентября 2026 16:33

Лукашенко: единство белорусского народа равно независимости нашего государства