Новости по тегу #История

Есть в Смолевичском районе источник благодати, который исцеляет душу, просветляет разум, дарит силы и спокойствие. Всех паломников приглашаем в Ляденский Благовещенский мужской монастырь.
Смотрите 6 октября, в 19.00 на СТВ.
Покровская церковь уже больше 150 лет путеводная звезда для верующих. Она помогает стать лучше, дарит силы и надежду.
Юридический статус гражданина в большинстве современных государств, как и в Беларуси, дается при рождении. Но в каком случае эта связь может оборваться?
Если бы улицы Минска умели говорить, то улица Карла Маркса заговорила бы голосами поэтов, оперными ариями и шелестом старинных томов.
Сегодня пополняем паспорт туриста и отправляемся в Молодечненский район, побываем в месте силы Максима Богдановича, атмосферном фольварке «Ракутевщина». Выходные с ароматом осени. Приглашаем в литературное путешествие.
Почему общая история – один из столпов единства белорусов, поговорили с гостем программы «Сенат».
Находка подтверждает еще один факт: хоть по летописям история основания Минска датируется XI веком, на самом деле город имеет более древние корни.
Нам, белорусам, чужого не надо, ни земли, ни богатств, ни идей.
Устав от жесткого панского режима, люди жаждали справедливого возмездия и возвращения домой.
К мемориалу весь день люди несут живые цветы. Приехали белорусы со всех уголков страны, в том числе потомки тех, кто 18 с половиной лет боролся против польского гнета и стремился к воссоединению.
Это элемент и показатель нашей независимости.
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