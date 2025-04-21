Гигин: у нас нет с 1999 года монографии об операции «Багратион» и крупных работ о партизанском движении

Символы Победы. Почему правда о Великой Отечественной войне – краеугольный камень идеологии белорусского государства? Нужно ли выписывать белорусам таблетки от исторической амнезии? И как это наследие становится оберегом для независимой страны? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и влиятельные управленцы, чтобы разобрать смыслы и бессмертные понятия.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Человек с докторской степенью, сотрудник Института истории Академии наук, он уже ушел, он додумался до того, что написал… И это человек, поверьте, немолодой. Он это писал, ему было за 70 лет. Он написал, что при Кубе белорусская культура пережила такой расцвет, который не переживает сейчас. У него же, наверное, были те, кто воевал, а он такие вещи писал.

Вадим Гигин: У нас же есть успешный опыт, как мы этому противостоим. Сколько там о Ржеве писали, сколько писали о начальном периоде войны? Как работает механизм? Обязательно должны быть исторические исследования. Мы говорим о популяризации. Поверьте, с популяризацией сейчас в Беларуси…

Вадим Гигин:

Есть проблема. Мы недавно смотрели мультфильмы, у нас совет по кинематографии. Мемориальные комплексы «Хатынь», «Озаричи», под Оршей, в Масюковщине. Закончили смотреть, пауза – и реально аплодисменты. Люди говорят: это искусство. Я хочу, чтобы все увидели эти мультики.

У нас не хватает исторических исследований! Работает следующим образом это. Например, появляется ложь – появляется Алексей Исаев, появляются другие исследователи, которые четко раскладывают, как было, сколько было дивизий, какие были потери, как это положительно повлияло на ход войны. Затем мы это транслируем, потому что нам есть что транслировать, у нас есть исследования.

В той же Российской Федерации мы проводим лектории, они любого фальсификатора запнут так… Они знают, сколько приходилось фронта на отдельную дивизию – все раскладывают. Опровергают мифы про штрафбаты, заградотряды и прочее. И затем идет трансляция. Если мы уклоняемся, как это было до недавнего времени и, к сожалению, отчасти продолжается сейчас, от острых тем – здесь возникает проблема.