Новости по тегу #Великая Отечественная война

На мемориальном комплексе собрались представители местной власти, прокуратуры, молодежь и общественность, чтобы почтить память погибших минутой молчания и оружейными залпами.
Одной из первых лично поздравить именинницу приехали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, представители районной администрации, общественных объединений и силовых ведомств.
Организаторами выступили дипломатические миссии Беларуси и России в Австрии при поддержке внешнеполитических ведомств обеих стран.
Среди погибших мирные жители, военнопленные, подпольщики и партизаны.
Сегодня в Беларуси 660 человек в возрасте 100 лет и старше. 9 из 10 долгожителей – женщины. Больше всего столетних жителей в Минске и Минской области.
Такие акции помогают подрастающему поколению сохранять историческую память и узнавать прошлое своей малой родины
Вторую неделю в лесах Дубровенского района продолжаются осенние поисковые работы.
Когда вместо исторических докладов начинает говорить живое театральное искусство, музыка и пронзительная документалистика. В Нижнем Новгороде с аншлагом прошла премьера масштабного белорусского военно-патриотического проекта «Каждый третий».
Проект продолжат показывать в других городах России. Следующая постановка состоится в октябре в Уфе.
Это глубокая, драматичная музыкально-документальная летопись суровых испытаний, которые выпали на долю белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
В Беларуси продолжается реализация проектов гражданских инициатив.
Под сводами «Октябрьского» общая боль говорит на языке искусства. Концерт-реквием «Каждый третий» объединил живую музыку, театр, архивную кинохронику и современные мультимедийные технологии.
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