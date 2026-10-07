Прямой эфир

Новости по тегу #Великая Отечественная война

Останки 43 бойцов Красной армии перезахоронили в Каменце
07 октября 2026 18:35

Останки 43 бойцов Красной армии перезахоронили в Каменце

101-й день рождения отметила ветеран Великой Отечественной войны Ядвига Еробкина
06 октября 2026 17:15

101-й день рождения отметила ветеран Великой Отечественной войны Ядвига Еробкина

К 85-летию Малого Тростенца в Вене прошел международный круглый стол
06 октября 2026 15:25

К 85-летию Малого Тростенца в Вене прошел международный круглый стол

Прокуратура Витебской области установила новое место уничтожения мирных граждан
06 октября 2026 14:24

Прокуратура Витебской области установила новое место уничтожения мирных граждан

Кочанова поздравила ветерана Великой Отечественной войны Ядвигу Еробкину со 101-м днем рождения
06 октября 2026 11:36

Кочанова поздравила ветерана Великой Отечественной войны Ядвигу Еробкину со 101-м днем рождения

Учащиеся Любанского района провели трудовую акцию у мемориала «Воин с убитым на руках»
06 октября 2026 07:04

Учащиеся Любанского района провели трудовую акцию у мемориала «Воин с убитым на руках»

Останки бойцов Красной армии подняли поисковики в Дубровенском районе
05 октября 2026 17:41

Останки бойцов Красной армии подняли поисковики в Дубровенском районе

«Каждый третий»: в Нижнем Новгороде прошел концерт‑реквием о белорусской трагедии
15 сентября 2026 17:18

«Каждый третий»: в Нижнем Новгороде прошел концерт‑реквием о белорусской трагедии

Концерт-реквием «Каждый третий» в Нижнем Новгороде собрал почти 1,5 тыс. зрителей
15 сентября 2026 07:10

Концерт-реквием «Каждый третий» в Нижнем Новгороде собрал почти 1,5 тыс. зрителей

В Нижнем Новгороде проходит премьера концерта-реквиема «Каждый третий»
14 сентября 2026 18:39

В Нижнем Новгороде проходит премьера концерта-реквиема «Каждый третий»

Мемориал в память о невинно погибших в годы войны земляках реконструировали в Калинковичском районе
14 сентября 2026 07:38

Мемориал в память о невинно погибших в годы войны земляках реконструировали в Калинковичском районе

Концерт-реквием «Каждый третий» в Санкт-Петербурге – как встретили белорусский проект в России?
13 сентября 2026 17:15

Концерт-реквием «Каждый третий» в Санкт-Петербурге – как встретили белорусский проект в России?