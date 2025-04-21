Марзалюк: для Беларуси Великая Отечественная – это действительно экзистенциальная война

Символы Победы. Почему правда о Великой Отечественной войне – краеугольный камень идеологии белорусского государства? Нужно ли выписывать белорусам таблетки от исторической амнезии? И как это наследие становится оберегом для независимой страны? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и влиятельные управленцы, чтобы разобрать смыслы и бессмертные понятия.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для Беларуси это действительно экзистенциальная война. И именно поэтому на всех этих моментах мы и строим. И Беларусь не имеет аналогов, ни одна другая страна оккупированная не имеет аналогов такой партизанской войны, которая была на нашей территории. Поэтому в нашем случае это была война на уничтожение, это была война за выживание во всех смыслах этого слова. Поэтому без этой Победы нас бы не существовало в принципе, значит, и сегодня не существовало бы суверенного независимого белорусского государства.

В этом риторика и президентских выступлений, в этом риторика нашей власти, в этом наша позиция в отношении этого важнейшего события. И мы помним, что именно интернационализм, понимание того, что каждый народ в Советском Союзе имеет в том числе и свою национальную квартиру, тоже было очень важным моментом.