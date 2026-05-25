Музыкальный проект «Мары дзяцінства» – в чем его уникальность, рассказал художественный руководитель оркестра имени Финберга

За неделю до лета Минск открыл летний музыкально-туристический сезон. Это значит, что центр столицы на ближайшие месяцы снова превратится в большое пространство музыки, встреч, экскурсий и живых эмоций. Этим летом Минск вновь стал большой открытой сценой. До середины сентября здесь будут проходить бесплатные концерты, театральные вечера, танцевальные программы, караоке-батлы, пешеходные экскурсии и семейные проекты под открытым небом. Причем в этом году культурная карта сезона стала еще шире – Верхний город, Лошицкий парк, Раковский дворик, площадка у Дворца спорта. О том, как все лето эти локации будут жить в ритме музыки, творчества и отдыха, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Органная музыка и джазовые вечера – о программе музыкально-туристического сезона поговорили с экспертом.
Екатерина Забенько, СТВ:
Вечера у ратуши – это уже бренд нашего города. На концерты люди действительно приходят за несколько часов, кто-то со своими даже стульчиками. Очень много иностранцев приезжают конкретно для того, чтобы посмотреть ваши выступления. Я думаю, что вы рады тому, что такое высокое доверие, такая любовь к вашему творчеству. Чем вы порадуете в этом сезоне?
Максим Рассоха, художественный руководитель и главный дирижер заслуженного коллектива Беларуси – Национального академического концертного оркестра Беларуси им. М. Я. Финберга:
Нам очень приятно, что «Классика у ратуши» не обходится без нашего Национального оркестра имени Михаила Финберга. Уже на протяжении многих лет мы представляем разные программы. Это не просто программы, это эксклюзивные программы, потому что в рамках, скажем так, нашего творческого года не всегда есть возможность их представить публике. Ратуша – это тот момент, когда можно это исполнить, порадовать публику. Учитывая, что формат open air, люди приходят насладиться какой-то приятной, настраивающей на хороший позитивный лад атмосферой музыкальной. Конечно, мы стараемся сделать так, чтобы они ушли после концерта с таким легким вдохновением, что как было здорово в летний теплый вечер. В этом году у нас три концерта, три мероприятия запланированы, три абсолютно разных направления – это июнь, июль и август. 6 июня мы представим наш проект, который проходит совместно с управлением культуры Мингорисполкома. Называется он «Мары дзяцінства» – это вообще уникальный проект, на мой взгляд. Суть проекта в том, что лучшие учащиеся минских музыкальных школ искусств имеют уникальную возможность выступать в сопровождении профессионального нашего национального коллектива. То есть проходит отбор, отбираются лучшие дети из разных музыкальных школ города. Собственно говоря, начинается, закручивается весь творческий процесс. Создаются специально аранжировки для них. Разные инструменты представлены, народное пение, эстрадное пение, народные инструменты, ударные, духовые. Абсолютно все инструменты представлены в этом году. Получилось так, что будет два концерта. 6 июня в 15:00 – дневной – это концерт академической музыки, где будут исполнять на скрипках, роялях, духовых инструментах. Вечерний – в 20:00 уже с эстрадным подтекстом, где будут петь, играть на аккордеонах, какое-то танго легкое, джазовые какие-то мотивы. Даже маленький мальчик десятилетний Владислав Матюшенко будет играть на ударной установке с оркестром.
Подробности в видео.