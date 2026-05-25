Чем белорусская столица привлекает туристов – узнали в Музее истории города Минска

Екатерина Забенько, СТВ: Будет огромное количество иностранных туристов. Естественно, в первую очередь россияне, но наверняка приходят и те, которые не понимают на русском языке. Но тем не менее вы находите возможность донести эту информацию. Как бы вы описали туриста в рамках летнего музыкально-туристического сезона?

За неделю до лета Минск открыл летний музыкально-туристический сезон. Это значит, что центр столицы на ближайшие месяцы снова превратится в большое пространство музыки, встреч, экскурсий и живых эмоций. Этим летом Минск вновь стал большой открытой сценой. До середины сентября здесь будут проходить бесплатные концерты, театральные вечера, танцевальные программы, караоке-батлы, пешеходные экскурсии и семейные проекты под открытым небом. Причем в этом году культурная карта сезона стала еще шире – Верхний город, Лошицкий парк, Раковский дворик, площадка у Дворца спорта. О том, как все лето эти локации будут жить в ритме музыки, творчества и отдыха, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Оксана Жукова, заведующая отделом научно-просветительской работы Музея истории города Минска:

Я бы, наверное, сказала на белорусском языке: стракаты. Это семейный посетитель белорусский, студенты своими такими локальными дружественными компаниями, люди золотого возраста.

Екатерина Забенько:

Не жалуются, что идите помедленнее, нам тяжело? Такие, наверное, активные, заряженные на длительные прогулки.

Оксана Жукова:

У меня на одной из экскурсий была семейная пара. Общий их вес приблизительно на глаз 260 килограммов. Они прошли от начала до конца. То есть они хотят, стремятся, и реализации желания нет преград. В начале экскурсии часто говорим: вспоминайте физкультуру, школу, студенческие годы. Идем знакомиться, потому что город узнают с ног. Это из разных городов Российской Федерации люди, это даже из других стран. Какие-то отдельные слова, если не понимают, они спросят. Но независимо от того, туристы из какой страны, им всегда очень хочется услышать белорусскую речь. Поэтому в экскурсии мы используем такой момент, когда приветствие либо какие-то слова, характерные для минчан или белорусов, говорим на белорусском языке. Им это радостно, потому что знакомство с языковой средой – это тоже для них путешествие в такой иной мир.

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