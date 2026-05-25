Определен состав сборной Беларуси по футболу на июньские спарринги. Под руководством главного тренера национальной дружины будут готовиться 25 человек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Костяк команды остался традиционным. Но есть и новые лица. К примеру, на учебно-тренировочный сбор получил приглашение Михаил Козлов из гродненского «Немана». Также могут дебютировать защитник клуба «МЛ Витебск» Кирилл Гоманов и хавбек минского «Динамо» Артем Соколовский.

В первом контрольном поединке 5 июня наши парни встретятся с соперниками из Сирии, а 9-го – сыграют с футболистами Буркина-Фасо. Оба противостояния пройдут на Национальном футбольном стадионе в Минске.