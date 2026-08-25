Новости по тегу #Леонид Касинский

В течение нескольких дней представители СМИ и блогеры будут осваивать навыки работы в зоне вооруженных конфликтов.
Здесь собрались лучшие команды со всей страны и участники из России.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Леонид Касинский.
«Мы никому не угрожаем и строим свою систему безопасности государства так, чтобы мы могли защитить свою страну и свой народ».
«Но красная линия – это наша государственная граница. Перейдут – значит, получат достойный ответ, неприемлемый ущерб».
«Люди увидели, что если мы перестанем бороться, сражаться за мирную жизнь, перестанем ее защищать каждый на своем месте, то мы можем это все потерять».
«Мы сегодня с вами, с журналистами, в одном окопе», – добавил помощник министра обороны.
Новый выпуск проекта «Рецепт настоящего белоруса» – уже 15 февраля, в 10:15 на РТР-Беларусь.
С 80-летием Августовской революции и Днем Независимости руководство и народ Вьетнама поздравил Александр Лукашенко.
Журналисты изучили основы военной выучки: стрельбу, рукопашный бой, медицинскую и инженерную подготовку, а также навыки работы в экстремальных условиях.
Как берегут память в Беларуси? Почему военно-патриотические лагеря так популярны у молодежи? Зачем школьникам проводят уроки в музеях? И какова роль Директивы №12? На эти и другие вопросы нашли ответы спикеры ток-шоу «По существу».
«Стратегия западных политиков по искажению исторической правды – это попытка оправдать своих предков».
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