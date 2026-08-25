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Новости по тегу #Леонид Касинский

В Беларуси стартовало тактико-специальное учение для работников СМИ
25 августа 2026 08:11

В Беларуси стартовало тактико-специальное учение для работников СМИ

В Бресте завершился финал республиканской военно-патриотической игры «Орленок»
17 июня 2026 06:32

В Бресте завершился финал республиканской военно-патриотической игры «Орленок»

Апгрейд белорусской армии! От голодных 90-х до современности – большой разговор с Леонидом Касинским
15 февраля 2026 08:02

Апгрейд белорусской армии! От голодных 90-х до современности – большой разговор с Леонидом Касинским

Помощник министра обороны: мы армия мира, мы не армия войны – это суть белорусской Военной доктрины
15 февраля 2026 07:53

Помощник министра обороны: мы армия мира, мы не армия войны – это суть белорусской Военной доктрины

«Мы идём по пути оборонного минимума» – Касинский о вооружении белорусской армии
15 февраля 2026 07:47

«Мы идём по пути оборонного минимума» – Касинский о вооружении белорусской армии

Значимость воинского труда сегодня значительно выросла – Леонид Касинский
15 февраля 2026 07:36

Значимость воинского труда сегодня значительно выросла – Леонид Касинский

Касинский: информационная война – неотъемлемая часть любых военных конфликтов
15 февраля 2026 07:23

Касинский: информационная война – неотъемлемая часть любых военных конфликтов

«Мы армия мира, мы не армия войны!» Леонид Касинский – в «Рецепте настоящего белоруса»
10 февраля 2026 12:27

«Мы армия мира, мы не армия войны!» Леонид Касинский – в «Рецепте настоящего белоруса»

Игорь Сергеенко и делегация Минобороны представляли Беларусь на праздничном параде во Вьетнаме
02 сентября 2025 17:09

Игорь Сергеенко и делегация Минобороны представляли Беларусь на праздничном параде во Вьетнаме

Военкор-2025 – тактико-специальное учение для журналистов завершилось
16 августа 2025 17:12

Военкор-2025 – тактико-специальное учение для журналистов завершилось

Правда о Великой Отечественной – наша идеология? Вопросы истории и западной пропаганды обсудили эксперты
21 апреля 2025 18:46

Правда о Великой Отечественной – наша идеология? Вопросы истории и западной пропаганды обсудили эксперты

Касинский: простые немцы обвиняют своих же политиков в возрождении фашизма
21 апреля 2025 16:14

Касинский: простые немцы обвиняют своих же политиков в возрождении фашизма