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Органная музыка и джазовые вечера – о программе музыкально-туристического сезона поговорили с экспертом

25 мая 2026 19:42
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За неделю до лета Минск открыл летний музыкально-туристический сезон. Это значит, что центр столицы на ближайшие месяцы снова превратится в большое пространство музыки, встреч, экскурсий и живых эмоций. Этим летом Минск вновь стал большой открытой сценой. До середины сентября здесь будут проходить бесплатные концерты, театральные вечера, танцевальные программы, караоке-батлы, пешеходные экскурсии и семейные проекты под открытым небом. Причем в этом году культурная карта сезона стала еще шире – Верхний город, Лошицкий парк, Раковский дворик, площадка у Дворца спорта. О том, как все лето эти локации будут жить в ритме музыки, творчества и отдыха, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Музыкальный проект «Мары дзяцінства» – в чем его уникальность, рассказал художественный руководитель оркестра имени Финберга.

Екатерина Забенько, СТВ:
Действительно музыкальный репертуар самый разнообразный – это от органной музыки до детского творчества. Там эстрада и любимые джазовые вечера. Насколько все эти жанры, форматы собирают большое количество аудитории? На все ли концерты приходят люди?

Органная музыка и джазовые вечера – о программе музыкально-туристического сезона поговорили с экспертом-2

Ольга Цыбульская, заместитель директора ГУ «Минскконцерт»:
Вы хорошо сказали про органную музыку. Дело в том, что только в этом сезоне старт дан – именно в концертном зале «Верхний город» органная музыка. В 12:30 мы ждем каждую субботу. Так как нашим куратором является Мингорисполком, можно зайти спокойно на сайт Мингорисполкома, даже есть страничка в Instagram, допустим, или в Telegram – вы можете увидеть вкладку, где написан музыкально-туристический сезон «Гостеприимная столица». Где указаны со временем точным все площадки, с кем, с чем и с каким наполнением эти площадки. Не потеряться во всем этом разнообразии, найти по вкусу себе, скажем так, то направление музыки, которое мы представляем, или театральных коллективов.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Концерт в Минске

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