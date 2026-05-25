Органная музыка и джазовые вечера – о программе музыкально-туристического сезона поговорили с экспертом

За неделю до лета Минск открыл летний музыкально-туристический сезон. Это значит, что центр столицы на ближайшие месяцы снова превратится в большое пространство музыки, встреч, экскурсий и живых эмоций. Этим летом Минск вновь стал большой открытой сценой. До середины сентября здесь будут проходить бесплатные концерты, театральные вечера, танцевальные программы, караоке-батлы, пешеходные экскурсии и семейные проекты под открытым небом. Причем в этом году культурная карта сезона стала еще шире – Верхний город, Лошицкий парк, Раковский дворик, площадка у Дворца спорта. О том, как все лето эти локации будут жить в ритме музыки, творчества и отдыха, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Музыкальный проект «Мары дзяцінства» – в чем его уникальность, рассказал художественный руководитель оркестра имени Финберга.

Екатерина Забенько, СТВ:

Действительно музыкальный репертуар самый разнообразный – это от органной музыки до детского творчества. Там эстрада и любимые джазовые вечера. Насколько все эти жанры, форматы собирают большое количество аудитории? На все ли концерты приходят люди?