Самые выдающиеся личности в истории Беларуси – Вадим Гигин рассказал, какие имена будут в списке

Символы Победы. Почему правда о Великой Отечественной войне – краеугольный камень идеологии белорусского государства? Нужно ли выписывать белорусам таблетки от исторической амнезии? И как это наследие становится оберегом для независимой страны? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и влиятельные управленцы, чтобы разобрать смыслы и бессмертные понятия. Алена Сырова, СТВ:

Была идея несколько лет назад создать такой пантеон личностей, внесших вклад в историю Беларуси. Это не только герои советского периода, но и в принципе те люди, с которыми можно было бы мерч выпускать, каким-то образом очень ярко и эффективно работать. Может, что-то знаете в контексте этой истории? Она получила продолжение?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Да, было конкретное поручение, и вместе с Академией наук вносятся предложения, думаю, на одном из ближайших заседаний Республиканского совета по исторической политике мы окончательно утвердим этот список наиболее выдающихся личностей. Что отрадно, за последнее время мы практически вышли на компромисс, то есть мы видим тех людей, которые внесли вклад. Это большое достижение сейчас для нашей страны. Я буду перечислять, не смогу остановиться, что, например, Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина, Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Константин Заслонов, Петр Машеров. Я буду перечислять, перечислять и перечислять. Это те люди, которые не то что не вызывают противоречий у разных политических групп – они, наоборот, объединяют белорусскую нацию. И это колоссальный вклад за последнее время нашей исторической политики. Это люди – практически каждого белоруса останови в любом уголке нашей страны, о ком-то из них смогут хотя бы несколько строк сказать. Это уже важно. Это значит, что оформилось где-то на подкорке самосознание. Это и есть часть самосознания. Это, если угодно, часть национальной идеи. Когда куда-то приезжая или объясняя туристу, не надо быть большим специалистом. Скажешь: назови там несколько фигур, которыми ты гордишься. Человек называет того же Янку Купалу или Якуба Коласа. И он может не помнить наизусть стихотворение, но он хотя бы что-то может об этом рассказать. Это важно для нас как для нации.

Алена Сырова:

Сколько личностей там будет? Вадим Гигин:

Это обсуждается. Я бы не брал 100 самых главных, или 150, или 300. Это то, о чем говорит Президент. У нас не должно быть здесь какого-то формального подхода. Вот мы 100 определили, генерал Антонов не входит туда, он 101-й, мы его не включили. Не надо так делать. Алена Сырова:

А больше будет героев Великой Отечественной войны?