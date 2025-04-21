Современные дети часто удивляются реальным фактам о Великой Отечественной – директор «Линии Сталина»

Символы Победы. Почему правда о Великой Отечественной войне – краеугольный камень идеологии белорусского государства? Нужно ли выписывать белорусам таблетки от исторической амнезии? И как это наследие становится оберегом для независимой страны? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и влиятельные управленцы, чтобы разобрать смыслы и бессмертные понятия. Алена Сырова, СТВ:

А как часто вы сталкиваетесь с тем, что на Линию Сталина приезжают люди, которые с вопросами, с альтернативной, другой точкой зрения, какими-то фактами, вырванными из контекста, пытаются с вами спорить?

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Это очень часто. Почему мы сначала не обращали на это внимание? Потому что приезжают, например, дети и говорят: так мы проиграли в войне. То есть проиграли войне? Немцы убили 30 миллионов, а мы – миллионов немцев. Очень просто им эту истину так докладывают. А ничего, если почитать статистику, это наших потерь 8 миллионов и 8 миллионов коалиций гитлеровских. Оказывается, не только Гитлер там лично с немцами воевал – и австрийцы, и венгры, 17 наций еще добровольцев было. И когда детям это приводишь, это чаще всего дети или даже взрослые иногда, они очень удивляются, что эти факты существуют. Получается, что мы не доносим эти факты зачастую.