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Современные дети часто удивляются реальным фактам о Великой Отечественной – директор «Линии Сталина»

21 апреля 2025 16:18
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Символы Победы. Почему правда о Великой Отечественной войне – краеугольный камень идеологии белорусского государства? Нужно ли выписывать белорусам таблетки от исторической амнезии? И как это наследие становится оберегом для независимой страны? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и влиятельные управленцы, чтобы разобрать смыслы и бессмертные понятия.

Алена Сырова, СТВ:
А как часто вы сталкиваетесь с тем, что на Линию Сталина приезжают люди, которые с вопросами, с альтернативной, другой точкой зрения, какими-то фактами, вырванными из контекста, пытаются с вами спорить?

Современные дети часто удивляются реальным фактам о Великой Отечественной – директор «Линии Сталина»-2

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Это очень часто. Почему мы сначала не обращали на это внимание? Потому что приезжают, например, дети и говорят: так мы проиграли в войне. То есть проиграли войне? Немцы убили 30 миллионов, а мы – миллионов немцев. Очень просто им эту истину так докладывают. А ничего, если почитать статистику, это наших потерь 8 миллионов и 8 миллионов коалиций гитлеровских. Оказывается, не только Гитлер там лично с немцами воевал – и австрийцы, и венгры, 17 наций еще добровольцев было. И когда детям это приводишь, это чаще всего дети или даже взрослые иногда, они очень удивляются, что эти факты существуют. Получается, что мы не доносим эти факты зачастую.

Современные дети часто удивляются реальным фактам о Великой Отечественной – директор «Линии Сталина»-4

Алена Сырова:
А сейчас такого больше или меньше? Какая тенденция?

Александр Метла:
Сейчас более сдержанно, потому что они понимают, что источники, через которые ловят, например – разбомбили Минск, Советский Союз. На самом деле начинаешь разбираться – это немцы разбомбили. А приходят чаще всего взрослые. Когда молодежь, модно одетая, начинает рассказывать: подождите, ребята, стоп, давайте разберемся.

# История # Великая Отечественная война # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Александр Метла # Алена Сырова

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