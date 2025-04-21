Новости по тегу #Павел Трубчик

Как берегут память в Беларуси? Почему военно-патриотические лагеря так популярны у молодежи? Зачем школьникам проводят уроки в музеях? И какова роль Директивы №12? На эти и другие вопросы нашли ответы спикеры ток-шоу «По существу».
Почему это на самом деле важно – новая информация по делу и суды над умершими преступниками? Как увековечивают память о геноциде нашего населения и как меняются школьные программы? Что говорить детям по такой серьезной теме? Эти и другие вопросы обсудили эксперты ток-шоу «По существу».
«То есть каждого третьего никто не потерял из всех стран – участников Второй мировой войны».
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