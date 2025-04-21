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Новости по тегу #Павел Трубчик

Правда о Великой Отечественной – наша идеология? Вопросы истории и западной пропаганды обсудили эксперты
21 апреля 2025 18:46

Правда о Великой Отечественной – наша идеология? Вопросы истории и западной пропаганды обсудили эксперты

Геноцид белорусского народа – что расследование меняет в жизни страны? Обсудили эксперты
17 февраля 2025 18:52

Геноцид белорусского народа – что расследование меняет в жизни страны? Обсудили эксперты

Трубчик: Беларусь занимает первое место по масштабу потерь во Второй мировой войне
17 февраля 2025 17:19

Трубчик: Беларусь занимает первое место по масштабу потерь во Второй мировой войне

Легендарный полк «Нормандия-Неман» – как чтят память французских и советских летчиков в Беларуси?
25 мая 2024 17:03

Легендарный полк «Нормандия-Неман» – как чтят память французских и советских летчиков в Беларуси?

Денег не жалели, восстанавливали по кирпичику. Как Минск возвращали к мирной жизни после войны
09 июля 2023 17:07

Денег не жалели, восстанавливали по кирпичику. Как Минск возвращали к мирной жизни после войны

Вторая мировая война была неизбежна? Мнение историков
25 июня 2023 16:54

Вторая мировая война была неизбежна? Мнение историков

Почему украинцы жгли Хатынь во время ВОВ, а мы об этом узнали только сейчас? Рассказал историк
20 марта 2023 16:36

Почему украинцы жгли Хатынь во время ВОВ, а мы об этом узнали только сейчас? Рассказал историк

Монографию «Рижский мир 1921 года и Беларусь» представили в Минске. Что расскажет книга о периоде польской оккупации?
13 сентября 2022 16:25

Монографию «Рижский мир 1921 года и Беларусь» представили в Минске. Что расскажет книга о периоде польской оккупации?