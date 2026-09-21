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Новости по тегу #Александр Кадлубай

В Минске стартовал финал конкурса «Учитель года»
21 сентября 2026 13:50

В Минске стартовал финал конкурса «Учитель года»

В Молодечно назвали имена победителей областного этапа конкурса «Учитель года – 2026»
23 марта 2026 10:54

В Молодечно назвали имена победителей областного этапа конкурса «Учитель года – 2026»

«Запусти сердце»: более 20 тысяч белорусских школьников обучат навыкам первой помощи
12 марта 2026 18:39

«Запусти сердце»: более 20 тысяч белорусских школьников обучат навыкам первой помощи

В русскоязычной школе могут преподавать историю Беларуси на мове – Кадлубай объяснил нюансы
23 февраля 2026 17:59

В русскоязычной школе могут преподавать историю Беларуси на мове – Кадлубай объяснил нюансы

Стоит ли в начальной школе уделять больше внимания изучению беларускай мовы? Ответил замминистра образования
23 февраля 2026 17:42

Стоит ли в начальной школе уделять больше внимания изучению беларускай мовы? Ответил замминистра образования

В Беларуси из-за морозов более 540 тыс. школьников не приступили к занятиям – Минобразования
02 февраля 2026 13:47

В Беларуси из-за морозов более 540 тыс. школьников не приступили к занятиям – Минобразования

Почему детям не отменяют уроки в сильные морозы? Рассказал замминистра образования
18 января 2026 18:12

Почему детям не отменяют уроки в сильные морозы? Рассказал замминистра образования

Итоги конкурса «Открываем Беларусь» подвели в музее истории Великой Отечественной
20 декабря 2025 11:21

Итоги конкурса «Открываем Беларусь» подвели в музее истории Великой Отечественной

Школа без телефонов – какие результаты спустя месяц, рассказал Кадлубай
05 октября 2025 18:02

Школа без телефонов – какие результаты спустя месяц, рассказал Кадлубай

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины отмечает 95-летие
29 сентября 2025 13:41

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины отмечает 95-летие

Правда о Великой Отечественной – наша идеология? Вопросы истории и западной пропаганды обсудили эксперты
21 апреля 2025 18:46

Правда о Великой Отечественной – наша идеология? Вопросы истории и западной пропаганды обсудили эксперты

46 часов уделяется для комплексного изучения Великой Отечественной в 9-м классе – Кадлубай
21 апреля 2025 16:46

46 часов уделяется для комплексного изучения Великой Отечественной в 9-м классе – Кадлубай