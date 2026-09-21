Новости по тегу #Александр Кадлубай

Он собрал 63 педагога. Победителей выбирают в 9 номинациях.
За это звание боролись 27 финалистов. Среди них много молодых специалистов с опытом работы до пяти лет.
В Беларуси стартует межведомственный образовательный проект для десятиклассников «Запусти сердце». Его суть – научить ребят проводить базовую сердечно-легочную реанимацию, которая дает шансы на жизнь до приезда врачей.
«Калі бацькі хочуць, яны пішуць заяву на імя дырэктара школы».
«У нас в детских садах реализуется образовательная программа дошкольного образования, в которой есть речевые области».
В Министерстве образования напоминают: родители могут сами решить, отправлять ли ребенка в школу либо детский сад, но должны предупредить об этом классного руководителя или воспитателя.
«Температура окружающего воздуха еще не соответствует тому диапазону, когда необходимо принимать решение по остановке деятельности учреждений образования».
Впервые участвовали не только школьники, но и молодые педагоги. Работы посвящены историям героев и важным событиям Великой Отечественной войны.
«И от родительской общественности, и от педагогической мы слышим положительные отзывы».
За это время он прошел путь от педагогического института до крупного научно-образовательного центра.
Как берегут память в Беларуси? Почему военно-патриотические лагеря так популярны у молодежи? Зачем школьникам проводят уроки в музеях? И какова роль Директивы №12? На эти и другие вопросы нашли ответы спикеры ток-шоу «По существу».
«Не говоря о большом количестве мероприятий патриотической направленности, которые прикладного военно-патриотического изучения».
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