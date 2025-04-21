«Здесь у тебя ничего своего». Президенту показали первые бензопилы белорусской сборки

21 апреля перспективы развития небольших населенных пунктов на примере агрогородка Копысь – в центре внимания главы государства. Президент посетил местные предприятия и рассказал о том, как масштабировать на всю страну предоставленные здесь возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Копыси мы это сделали – Лукашенко рассказал, каким видит райцентр будущего.

Президенту показали выставку техники и арсенал лесорубов. Александр Лукашенко лично причастен к рождению белорусского Fiskars.

Это топор хороший, емкий, он знает, о чем я говорю. Номенклатура белорусских аналогов заметно расширилась, но и хватает вопросов к номенклатуре.

– Вот это. Нет аналога в Беларуси, потому что, пусть министр скажет, тяжелая технология изготовления.

– А у них все тяжелое: от боеприпасов до мостов. Сверхсталь, штамповка точная, подшипники. То, что экономика не складывается, ну так надо лучше делать, чем это, и продавать по всему миру. Тогда будет экономика. А, конечно, экономики не будет, если 10 штук будешь делать. Сборочные производства должны остаться в прошлом.

– Вы сделали свою пилу? Первые пилы, образцы будут представлены на следующем столе.

– Это мы сделали, да?

– Это мы собрали на сегодняшний день. Мы провели очень большую работу.

– То есть вы привезли запчасти и собрали? Так вашего тут ничего нет.

– Нет, мы сейчас работаем по пластику. То есть мы компетенции наработали. Наши линии их уже выпустили.

– Нет, так вот здесь у тебя ничего своего.

– Мы в этой части работаем. Мы его собрали. Очень-очень серьезно.

– То есть это не их пила?

– Ну, это же, конечно, пока сборка.

– Мы работаем над пластиком.

– Ну слушай, ну что такое пластик? Господи. Александр Лукашенко определил приоритеты в развитии поселков городского типа. Еще момент. Глубокая переработка древесины.