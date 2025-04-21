«Здесь у тебя ничего своего». Президенту показали первые бензопилы белорусской сборки
21 апреля перспективы развития небольших населенных пунктов на примере агрогородка Копысь – в центре внимания главы государства. Президент посетил местные предприятия и рассказал о том, как масштабировать на всю страну предоставленные здесь возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Копыси мы это сделали – Лукашенко рассказал, каким видит райцентр будущего.
Президенту показали выставку техники и арсенал лесорубов. Александр Лукашенко лично причастен к рождению белорусского Fiskars.
Это топор хороший, емкий, он знает, о чем я говорю.
Номенклатура белорусских аналогов заметно расширилась, но и хватает вопросов к номенклатуре.
– Вот это. Нет аналога в Беларуси, потому что, пусть министр скажет, тяжелая технология изготовления.
– А у них все тяжелое: от боеприпасов до мостов. Сверхсталь, штамповка точная, подшипники. То, что экономика не складывается, ну так надо лучше делать, чем это, и продавать по всему миру. Тогда будет экономика. А, конечно, экономики не будет, если 10 штук будешь делать.
Сборочные производства должны остаться в прошлом.
– Вы сделали свою пилу? Первые пилы, образцы будут представлены на следующем столе.
– Это мы сделали, да?
– Это мы собрали на сегодняшний день. Мы провели очень большую работу.
– То есть вы привезли запчасти и собрали? Так вашего тут ничего нет.
– Нет, мы сейчас работаем по пластику. То есть мы компетенции наработали. Наши линии их уже выпустили.
– Нет, так вот здесь у тебя ничего своего.
– Мы в этой части работаем. Мы его собрали. Очень-очень серьезно.
– То есть это не их пила?
– Ну, это же, конечно, пока сборка.
– Мы работаем над пластиком.
– Ну слушай, ну что такое пластик? Господи.
Александр Лукашенко определил приоритеты в развитии поселков городского типа.
Еще момент. Глубокая переработка древесины.
– В Германии с таких поддонов мебель делают, а ты это на поддоны пускаешь.
– Задача стоит, товарищ Президент, у нас же сколько усыхающей и елки, и буреломов, поэтому и при производстве качественной доски 3-го, 4-го сорта. Почему мы открываем эти производства? Горы лежат 3-го, 4-го сорта.
– Это все понятно. Ты мне рассказываешь, как должно быть. Но не дай Бог, Герасимов [Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси] тебя за руку поймает, где ты пускаешь деловую древесину на эти поддоны.