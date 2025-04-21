Игорь Марзалюк рассказал, какое место в Национальном историческом музее займет Великая Отечественная

Символы Победы. Почему правда о Великой Отечественной войне – краеугольный камень идеологии белорусского государства? Нужно ли выписывать белорусам таблетки от исторической амнезии? И как это наследие становится оберегом для независимой страны? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и влиятельные управленцы, чтобы разобрать смыслы и бессмертные понятия.

Кирилл Казаков, СТВ: Сейчас идет строительство Национального исторического музея. Я прекрасно понимаю, что наверняка, в том числе идеологии Беларуси, очень важнейшее событие. Сейчас у детей клиповое мышление, нужно прийти, посмотреть, чтобы там хорошо рассказали, где-то проникнуться. Если мы говорим конкретно о Победе, о войне, какую часть там должна занять экспозиция о Великой Отечественной?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Она будет иметь то значение, которое имеет в истории нашей страны, безусловно.

Кирилл Казаков:

Какой процент?

Игорь Марзалюк:

Во-первых, есть двуединая задача. С одной стороны, показать все величие подвига. С другой стороны, сделать так, чтобы какие-то сюжетные линии, которые есть в музее Великой Отечественной войны, чтобы не было банальных повторов. Это очень тяжелая и сложная задача.

Алена Сырова, СТВ:

Чтобы не получился новый музей о Великой Отечественной войне.

Игорь Марзалюк:

Но не получится просто музей Великой Отечественной войны, как раз будет показан весь исторический путь белорусского народа от истоков его государственности и до современной президентской Республики Беларусь. Я уверен, что будет найден разумный баланс и все эти вещи будут. Но то, что экспозиция, посвященная событиям Великой Победы там будет, – это бесспорно.