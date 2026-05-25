Почему ядерные учения Беларуси и России устроили переполох на Западе? Обсудили эксперты

Геополитический расклад. Что решалось в Китае? Обсудим поочередные визиты американского и российского президентов. Почему оборонный аспект Беларуси с ядерным акцентом натворил переполоха в регионе? И что в повестке предстоящего саммита ЕАЭС? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разобрали положение дел на международной арене.

«Англичане держат Зеленского на очень коротком поводке» Андрей Мамыкин, депутат Европейского парламента от Латвии (2014-2019), политолог:

Никуда не ушла англо-французская, я не скажу война, но определенная ревность. Англичане держат Зеленского на очень коротком поводке. Макрон, конечно, хочет в эту жесткую диктатуру британцев и в политическое поведение Украины вклиниться и свою скрипку в этом оркестре сыграть. Но Зеленский, я уверен, что он все понимает, но он настолько несвободный человек, человек уже очень уставший, зависимый, что какие бы слова ни говорил Макрон Александру Григорьевичу Лукашенко, и даже, может быть, они до чего-нибудь договорились, по большому счету политическая позиция Киева не изменится. Война до последнего украинца, провокационное заявление, что вот-вот Вооруженные Силы Республики Беларусь прорвут границу с Украиной и так далее. Это тупик. Я думаю, тут просто физический уход Зеленского с политической сцены может что-либо поменять. Ну и, конечно, немножко бы за усы подергать британцев, показать бы им.

Почему политики ЕС заостряют внимание на учениях Беларуси и России? Екатерина Господарик, заведующий кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ:

В Европе свои колоссальные проблемы. Такие звонки по поводу проводимых учений в Республике Беларусь с Российской Федерацией прежде всего отвлекают внимание от назревших уже внутренних проблем не только во Франции, но и во всем Евросоюзе. Вы правильно отметили, что на сегодняшний день очень высокая инфляция в Европейском союзе. Люди платят такие колоссальные расходы по коммунальным услугам за счет того, что подорожали все энергоносители. Заправиться на сегодняшний день бензином стоит гораздо дороже, чем это было 5 лет назад. Хотя ковид немало с собой принес проблем. Ведь тогда вся Европа была закрыта, все сидели по домам, никто не работал, выплачивались колоссальные дотации. Люди не то что не готовятся к войне, они думают про свои внутренние проблемы. Думают про то, сколько сегодня потерял тот же итальянец от туризма, от тех доходов, потому что не приехали россияне, не приехали белорусы. Потому что, давайте признавать честно, что мы едем тратить свои деньги заработанные на отдых. А россияне тратят колоссальные деньги. Ставят им преграды, тем самым не получают свои зарплаты.