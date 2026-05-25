Егор Корцов – лучший игрок 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Егор Корцов признан лучшим игроком 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Нападающий брестского «Динамо» сыграл определяющую роль в победе своей команды над дзержинским «Арсеналом» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все три мяча были забиты при участии форварда. Сначала он ассистировал Ивану Зенькову при первом взятии ворот соперника, а во втором тайме отличился и сам – дважды. Во время этого противостояния Егор создал четыре голевых момента, сделал столько же подборов, а 67 процентов его обводок оказались удачными. Как итог – заслуженная награда.

Автором лучшего гола минувшего уик-энда стал нападающий могилевского «Днепра» Тимофей Мартынов. Он эффектным выстрелом поразил ворота столичного «Динамо».

После 9 раундов турнирную таблицу национального первенства возглавляет «МЛ Витебск». Следом идут минское «Динамо» и гродненский «Неман». В аутсайдерах розыгрыша новополоцкий «Нафтан». В списке бомбардиров лидирует нападающий «Гомеля» Тимофей Симаненка, забивший 5 мячей.