В метро Лондона прошли военные учения

В Европе стали всерьез готовиться к ведению военных действий. Завидную активность в этом направлении продемонстрировала Великобритания. Там вооруженные силы провели учения, в ходе которых отрабатывались действия в случае нападения на страны Балтии с востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для командного центра, где готовился и разрабатывался ответ Британии на агрессию, даже переоборудовали одну из недействующих станций метро в центре Лондона. Она была выбрана не случайно, так как располагается рядом с резиденцией премьер-министра и правительственным кварталом, где находятся основные министерства. В ходе маневров, которые Минобороны королевства назвало «одними из самых масштабных за время жизни этого поколения», приняли участие сотни британских военных. Им предстояло координировать действия примерно 100 тысяч солдат и офицеров армий стран НАТО, отражающих агрессию.

На фоне того, как вооруженные силы Альянса тратят огромные деньги и прилагают неимоверные усилия, чтобы подготовится к мифическому нападению с востока, простые европейцы не верят, что их армии способны защитить их в случае опасности. Как, например, жители Германии. Выяснилось, что более 70 процентов немцев считают, что Бундесвер не способен противостоять врагу в случае реальной агрессии. А почти 50 процентов вообще не верят в реальность нападения.