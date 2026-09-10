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Новости по тегу #Вадим Гигин

Как Польша сделала наши земли колонией? Вадим Гигин – в проекте «Так показывает история»
10 сентября 2026 17:12

Как Польша сделала наши земли колонией? Вадим Гигин – в проекте «Так показывает история»

Парламентские чтения прошли в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой
02 сентября 2026 17:28

Парламентские чтения прошли в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой

Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» прошел в Борисове и Бобруйске
04 августа 2026 14:22

Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» прошел в Борисове и Бобруйске

Гигин: мы решаем не только экономические вопросы, но и уделяем внимание исторической памяти
24 июня 2026 16:43

Гигин: мы решаем не только экономические вопросы, но и уделяем внимание исторической памяти

Цена Великой Победы – Беларусь вспоминает жертв Великой Отечественной войны
22 июня 2026 17:22

Цена Великой Победы – Беларусь вспоминает жертв Великой Отечественной войны

«Алмаз знаний» отмечает юбилей! Зданию Национальной библиотеки Беларуси исполнилось 20 лет
16 июня 2026 18:54

«Алмаз знаний» отмечает юбилей! Зданию Национальной библиотеки Беларуси исполнилось 20 лет

«Даст фору любому политику»: Вадим Гигин о мудрости Александра Лукашенко
16 июня 2026 11:05

«Даст фору любому политику»: Вадим Гигин о мудрости Александра Лукашенко

В Союзном государстве планируют создать систему единого экземпляра в книжной сфере
27 апреля 2026 10:55

В Союзном государстве планируют создать систему единого экземпляра в книжной сфере

Выставка к 100-летию белорусского государственного деятеля Нины Снежковой открылась в Минске
25 апреля 2026 13:55

Выставка к 100-летию белорусского государственного деятеля Нины Снежковой открылась в Минске

Экскурсии, квесты и даже игра в «Мафию»! Узнали, как проходит «Библионочь» в Национальной библиотеке
24 апреля 2026 17:32

Экскурсии, квесты и даже игра в «Мафию»! Узнали, как проходит «Библионочь» в Национальной библиотеке

«На границе сказали, что обратно попасть не получится». Азарёнок – о поездке в Иран
10 апреля 2026 19:59

«На границе сказали, что обратно попасть не получится». Азарёнок – о поездке в Иран

Как политики попадают в «партию войны»? Рассказал Вадим Гигин
10 апреля 2026 19:36

Как политики попадают в «партию войны»? Рассказал Вадим Гигин