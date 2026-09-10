После раздела белорусских земель в 1921 году Западная Беларусь оказалась под управлением Польши. В течение почти двух десятилетий регион подвергался жестокой полонизации и экономической эксплуатации.
Во время парламентских чтений говорили о периоде, когда начиналось формирование национальной государственной идеи Беларуси. Вспомнили имена выдающихся общественных деятелей.
Информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжает охватывать все больше регионов страны. Новый формат позволяет услышать белорусов, а также открыто и без прикрас ответить на самые острые вопросы.
Победный маршрут настоящего для Союзного государства – это локомотив регионального сотрудничества. В 2026 году марафон исторической памяти стал предтечей Форума регионов.
Последние секунды предрассветной тишины – когда тысячи людей замирают, вспоминая роковой июнь 41-го и каждого, кто не вернулся из того страшного, бесконечно долгого боя. Тот случай, когда тишина громче тысячи слов.
Именно в этот день в 2006 году Президент страны Александр Лукашенко торжественно открыл новое здание главной книжной сокровищницы страны.
Заявление Александра Лукашенко комментируют в экспертом сообществе. Призыв поставить ценность человеческих жизней выше политических амбиций эксперты называют критически важным сигналом не только для Киева, но и всего мирового сообщества.
Суть этого механизма в формировании национальных фондов, а углубление сотрудничества в этой сфере позволит наладить обмен изданиями между странами.
Страна вспоминает одну из самых заметных фигур в истории госуправления Беларуси – Нину Снежкову. 25 апреля ей исполнилось бы 100 лет.
Беларусь в ближайшие часы опустится «Библионочь» – это когда в читальных залах шумно до полуночи. Полюбившийся проект в 2026 году проходит в девятый раз. Акция обещает стать самой масштабной за всю историю.
«Чтобы попасть обратно нужен был специальный код, который может сделать посольство.»
«Есть такие люди, которые движимы злым умыслом, наживой какой-то, самолюбованием, возможно. И вторые, которые где-то из благих побуждений попадают в эту ловушку»
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