46 часов уделяется для комплексного изучения Великой Отечественной в 9-м классе – Кадлубай

Символы Победы. Почему правда о Великой Отечественной войне – краеугольный камень идеологии белорусского государства? Нужно ли выписывать белорусам таблетки от исторической амнезии? И как это наследие становится оберегом для независимой страны? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и влиятельные управленцы, чтобы разобрать смыслы и бессмертные понятия.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
На сегодняшний день, на протяжении трех последних лет, в 9-м классе, где основной есть упор изучения Великой Отечественной войны и Победы, уделяется 46 часов комплексного изучения в целом. До создания модуля было 11 часов. Я все равно к тому, что урок – это основа, потому что на него ходят все, там получают отметку, они должны изучать, то есть это урок истории. Не говоря о большом количестве мероприятий патриотической направленности, которые прикладного военно-патриотического изучения. Вот с Министерством обороны, ратного дела для нашей молодежи, это все в комплексе идет неразрывно с историей Великой Отечественной войны, с Великой Победой. И поэтому сегодня этих вопросов на «Линии Сталина» не звучит, потому что как раз-таки наша молодежь получает необходимый объем информации. Когда им в подписке попадется ролик на YouTube или из какого-то другого источника информации, то у них уже есть сложившаяся картинка целиком. Ее, видимо, не было. По каким причинам – можно долго рассуждать. Можно говорить, опять же, о дипломатических подходах, которые были до 20-го года, о том, что венки возлагались, но как-то поменьше времени уделяйте, может, что-то стоит забыть, то, что коллега говорит, какие-то моменты, не обострять острым углом. И это все привело к тому, что мы с вами видели, коллеги. На сегодняшний момент я хотел бы отметить. Ну, может, коллеги со мной не согласятся, но вот общаясь с различными ведомствами, школьники, которые приходят в студенческие аудитории либо в ряды Вооруженных Сил идут служить. То есть коллеги говорят о том, что с точки зрения истории и идеологии, они другие по качеству.
Алена Сырова, СТВ:
Больше часов будет уделяться? Или вот сейчас достаточно, в самый раз?
Александр Кадлубай:
Я вам хочу сказать, что, в принципе, 46 часов изучения учебного предмета, это более чем час в неделю. И это мы говорим не о профильном классе, это базовый класс, который просто в 9-м классе изучает историю модулем. Там за основу берется это учебное пособие и, соответственно, история Беларуси, история всемирная приплюсовывается, единой канвой изучается история. Часов достаточно. Главное, еще очень важно, на что мы уделяем внимание, это еще эмпатия, переживание и понимание тех событий, которые проходили нашей молодежью. Потому что, давайте говорить честно, молодой человек качественно изменился, ребенок качественно изменился, психология его изменилась, да. И когда начинают рассуждать, тоже мы здесь обсуждали, а может быть, в 5 лет не надо, в 7 лет не надо, или до 14 подождем, чтобы рассказать о каких-то зверствах, чем раньше, тем лучше.