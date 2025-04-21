46 часов уделяется для комплексного изучения Великой Отечественной в 9-м классе – Кадлубай

Символы Победы. Почему правда о Великой Отечественной войне – краеугольный камень идеологии белорусского государства? Нужно ли выписывать белорусам таблетки от исторической амнезии? И как это наследие становится оберегом для независимой страны? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и влиятельные управленцы, чтобы разобрать смыслы и бессмертные понятия.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

На сегодняшний день, на протяжении трех последних лет, в 9-м классе, где основной есть упор изучения Великой Отечественной войны и Победы, уделяется 46 часов комплексного изучения в целом. До создания модуля было 11 часов. Я все равно к тому, что урок – это основа, потому что на него ходят все, там получают отметку, они должны изучать, то есть это урок истории. Не говоря о большом количестве мероприятий патриотической направленности, которые прикладного военно-патриотического изучения. Вот с Министерством обороны, ратного дела для нашей молодежи, это все в комплексе идет неразрывно с историей Великой Отечественной войны, с Великой Победой. И поэтому сегодня этих вопросов на «Линии Сталина» не звучит, потому что как раз-таки наша молодежь получает необходимый объем информации. Когда им в подписке попадется ролик на YouTube или из какого-то другого источника информации, то у них уже есть сложившаяся картинка целиком. Ее, видимо, не было. По каким причинам – можно долго рассуждать. Можно говорить, опять же, о дипломатических подходах, которые были до 20-го года, о том, что венки возлагались, но как-то поменьше времени уделяйте, может, что-то стоит забыть, то, что коллега говорит, какие-то моменты, не обострять острым углом. И это все привело к тому, что мы с вами видели, коллеги. На сегодняшний момент я хотел бы отметить. Ну, может, коллеги со мной не согласятся, но вот общаясь с различными ведомствами, школьники, которые приходят в студенческие аудитории либо в ряды Вооруженных Сил идут служить. То есть коллеги говорят о том, что с точки зрения истории и идеологии, они другие по качеству.