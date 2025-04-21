Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

О том, что творят западные политики. Кирилл обобщил, сказал, немцы. Я бы даже не обобщал. Отдельные политики, а не немецкий народ. Потому что мы отслеживали комментарии простых людей, простых немцев на действия вот этих политиков. И я скажу, что комментарии простых немцев в основном обвинительные в адрес этих политиков. Они их же, своих же политиков, недальновидных, обвиняют в возрождении фашизма. Поэтому политикам, наверное, это выгодно, они выработали такую стратегию. Тем не менее практика показывает, что сегодня достаточно и в том же Евросоюзе нормальных политиков, которые, к примеру, тот же Роберт Фицо, который сказал, мне никто не может запретить поехать на парад 9 Мая, и я это делаю ради бойцов Красной армии, которые освободили мою страну фашизма.

Поэтому вот эта вот стратегия, выработанная по искажению исторической правды, есть не что иное, как попытка оправдать где-то своих предков, которые, не секрет, многие были с петличками СС у нынешних политиков. Практически немцы прошли всю Европу сквозняком, как нож через масло. И остановились уже в первые минуты, первые часы войны с советским народом. Они понимают, что мы потомки победителей. Они понимают, что если они не уничтожат эту историческую правду... Они выработали для себя эту стратегию для того, чтобы пытаться навязать нашему народу свою волю, потому что ни для кого не секрет, что искази историю, дай людям неправду об истории – и этим человеком можно управлять.