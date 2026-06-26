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Новости по тегу #Игорь Марзалюк

Защита исторической правды – IV Международный антифашистский конгресс продолжает работу в Минске
26 июня 2026 17:01

Защита исторической правды – IV Международный антифашистский конгресс продолжает работу в Минске

«Алмаз знаний» отмечает юбилей! Зданию Национальной библиотеки Беларуси исполнилось 20 лет
16 июня 2026 18:54

«Алмаз знаний» отмечает юбилей! Зданию Национальной библиотеки Беларуси исполнилось 20 лет

В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг
12 мая 2026 14:18

В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг

Марзалюк призвал помнить белорусов «одну великую вещь»
26 марта 2026 19:48

Марзалюк призвал помнить белорусов «одну великую вещь»

Марзалюк: тот, кто забывает дорогу к Хатыни, в нем умирает сердце
26 марта 2026 19:25

Марзалюк: тот, кто забывает дорогу к Хатыни, в нем умирает сердце

Марзалюк: отсутствие у белорусов ксенофобии – то, что столетиями позволяло нам выживать
20 марта 2026 18:56

Марзалюк: отсутствие у белорусов ксенофобии – то, что столетиями позволяло нам выживать

В Беларуси пересматривают законодательство о науке
24 февраля 2026 13:44

В Беларуси пересматривают законодательство о науке

Марзалюк: миграция должна быть квалифицированной и интеллектуальной
28 января 2026 17:43

Марзалюк: миграция должна быть квалифицированной и интеллектуальной

В каких сферах чаще всего работают мигранты в Беларуси? Отвечают эксперты
28 января 2026 17:25

В каких сферах чаще всего работают мигранты в Беларуси? Отвечают эксперты

«Сказка» для прикрытия – что скрывают за собой политические браки?
25 января 2026 19:50

«Сказка» для прикрытия – что скрывают за собой политические браки?

Более 350 мероприятий провели парламентарии в рамках марафона «Наши дети» и акции «От всей души»
15 января 2026 06:39

Более 350 мероприятий провели парламентарии в рамках марафона «Наши дети» и акции «От всей души»

Первыми на территории Беларуси присягу давали не военные, а священники! Марзалюк рассказал интересные факты из истории
23 ноября 2025 17:55

Первыми на территории Беларуси присягу давали не военные, а священники! Марзалюк рассказал интересные факты из истории