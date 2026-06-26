Новости по тегу #Игорь Марзалюк

Беларусь делает все возможное, чтобы память о событиях Великой Отечественной войны была сохранена.
Именно в этот день в 2006 году Президент страны Александр Лукашенко торжественно открыл новое здание главной книжной сокровищницы страны.
Четырехтомник максимально адаптирован для восприятия иностранцами. Тексты изданий содержат перевод – параллельную колонку на английском языке.
Мы можем поругаться, мы можем поскандалить. Но мы не имеем права взять в руки оружие и убивать один одного.
Есть какие-то фундаментальные вещи, которые все равно останутся. Вот эта накипь уйдет. Как профессиональный историк скажу: исторический факт – это фрагмент реальности.
Это мудрость нашего народа: «Нам не важно, детка, откуда, абы ты человеком был добрым».
Главное требование главы государства – сделать научную сферу более оперативной и тесно связать ее с реальным сектором экономики
«Мы должны понимать, миграция должна быть квалифицированной, интеллектуальной, и она должна реально отражать те требования, которые есть».
«Наша национальная идея – это интернационализм, взаимное уважение всех. Но это значит, что тот, кто приехал, должен переходить тротуар на зеленый свет, исполнять наши законы, платить наши налоги».
В каждой истории есть своя подоплека, и так было и будет всегда.
За время независимости Беларусь обрела не только материальную, но и духовную крепость.
С XIII-XIV веков полоцкие священники присягали, что обо всем, что будет связано с вопросами обороноспособности и угрозы стране, они будут информировать.
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