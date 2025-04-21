Лукашенко поручил разобраться с проблемами на «АМКОДОРе»

Сделать привлекательными для людей поселки городского типа, чтобы туда ехали и за достойной работой, и за жильем, и за развитой инфраструктурой, и за комфортом... Сегодня перспективы развития небольших населенных пунктов на примере агрогородка Копысь – в центре внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент посетил местные предприятия и рассказал о том, как масштабировать на всю страну предоставленные здесь возможности.

Лайфхак от Первого – вот так надо решать вопросы без волокиты. Лесному хозяйству нужны кадры. Сейчас в системе Минлесхоза 35 тысяч человек. Их закреплять Президент предлагает арендным жильем с правом выкупа. 10 лет контракт – и пожалуйста. Инициативу для людей Президент озвучил впервые опять же в Витебской области, посещая «АМКОДОР». К «АМКОДОРу» есть вопросы.

– Надо 50 в год. А выдают тебе?

– Прошлый – 28. В этом получили 12.

– Ну, они у тебя не закружены, я так понимаю. С прохладцей люди работают.

– Товарищ Президент, я же увидел, я на буреломе же не стоял с асфальта, не смотрел...

– Ну хорошо, ты считаешь, 50, и хоть умри, но не 40.

– Нам надо 500 единиц. В среднем харвестер вырабатывает в хороших руках 8 лет. Я же сам убедился.

– Ну хорошо, без эмоций.

– И надо тогда каждый год, если мы будем по 50 единиц, чтобы поддерживать баланс 500 харвестеров.

– В этом году мы предусмотрели даже более 50 единиц харвестеров.

– Надо же догонять те годы.

– Да. Поэтому больше, порядка 70 единиц…

– Но мы можем произвести?

– И задача поставлена произвести в этом году в полном объеме.

– Они у тебя будут загружены, дадут результат. «АМКОДОР» – монополист по производству дорожной и лесозаготовительной техники в стране. Собственник не смог развернуться дальше из-за санкций. И теперь завод сбавил обороты. Но для Беларуси очень необходима эта компетенция. Продукция нужна сразу для нескольких отраслей, а производства по всей стране. Тысячи работающих. Своих государство не бросает. Поэтому и подставляет плечо.

– Развитие нашей основной деревообрабатывающей промышленности, лесной невозможно без…

– Операционной техники отечественного производства. А вот к государственному МАЗу вопросов нет. Заводчане не привыкли подводить. На платформе МАЗа машины пожарной охраны и лесовозы. Кстати, завод – ровесник Победы.

– Это лесовозы производства МАЗ. У нас все 100 %. 70 единиц нам надо. В принципе, только провальный был у нас 2023 год после этих санкций так называемых.

– Можешь ты ему 70 единиц отдать?

– Так точно.

– А источники финансирования?

– В рамках 146-го. Плюс собственные средства.

– Нет, собственные средства плюс указ.

– Да.