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Лукашенко поручил разобраться с проблемами на «АМКОДОРе»

21 апреля 2025 18:39
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Сделать привлекательными для людей поселки городского типа, чтобы туда ехали и за достойной работой, и за жильем, и за развитой инфраструктурой, и за комфортом... Сегодня перспективы развития небольших населенных пунктов на примере агрогородка Копысь – в центре внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент посетил местные предприятия и рассказал о том, как масштабировать на всю страну предоставленные здесь возможности.

Лукашенко поручил разобраться с проблемами на «АМКОДОРе»-2

Лайфхак от Первого – вот так надо решать вопросы без волокиты. Лесному хозяйству нужны кадры. Сейчас в системе Минлесхоза 35 тысяч человек. Их закреплять Президент предлагает арендным жильем с правом выкупа. 10 лет контракт – и пожалуйста. Инициативу для людей Президент озвучил впервые опять же в Витебской области, посещая «АМКОДОР». К «АМКОДОРу» есть вопросы. 

Лукашенко поручил разобраться с проблемами на «АМКОДОРе»-4

Надо 50 в год. А выдают тебе?
– Прошлый – 28. В этом получили 12. 
– Ну, они у тебя не закружены, я так понимаю. С прохладцей люди работают. 
– Товарищ Президент, я же увидел, я на буреломе же не стоял с асфальта, не смотрел... 
– Ну хорошо, ты считаешь, 50, и хоть умри, но не 40. 
– Нам надо 500 единиц. В среднем харвестер вырабатывает в хороших руках 8 лет. Я же сам убедился. 
– Ну хорошо, без эмоций. 
– И надо тогда каждый год, если мы будем по 50 единиц, чтобы поддерживать баланс 500 харвестеров.

Лукашенко поручил разобраться с проблемами на «АМКОДОРе»-6

В этом году мы предусмотрели даже более 50 единиц харвестеров.
– Надо же догонять те годы. 
Да. Поэтому больше, порядка 70 единиц…
– Но мы можем произвести?
– И задача поставлена произвести в этом году в полном объеме.
Они у тебя будут загружены, дадут результат.

«АМКОДОР» – монополист по производству дорожной и лесозаготовительной техники в стране. Собственник не смог развернуться дальше из-за санкций. И теперь завод сбавил обороты. Но для Беларуси очень необходима эта компетенция. Продукция нужна сразу для нескольких отраслей, а производства по всей стране. Тысячи работающих. Своих государство не бросает. Поэтому и подставляет плечо. 

Лукашенко поручил разобраться с проблемами на «АМКОДОРе»-8

Развитие нашей основной деревообрабатывающей промышленности, лесной невозможно без…
– Операционной техники отечественного производства.

А вот к государственному МАЗу вопросов нет. Заводчане не привыкли подводить. На платформе МАЗа машины пожарной охраны и лесовозы. Кстати, завод ровесник Победы. 

Лукашенко поручил разобраться с проблемами на «АМКОДОРе»-10

Это лесовозы производства МАЗ. У нас все 100 %. 70 единиц нам надо. В принципе, только провальный был у нас 2023 год после этих санкций так называемых. 
– Можешь ты ему 70 единиц отдать? 
– Так точно. 
– А источники финансирования?
– В рамках 146-го. Плюс собственные средства. 
– Нет, собственные средства плюс указ.
Да.

Лукашенко поручил разобраться с проблемами на «АМКОДОРе»-12

Валерий Иванкович, генеральный директор открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Это очень важное направление для машиностроения. Мы совместно с Министерством лесного хозяйства разработали полную систему машин, которая обеспечивает все необходимые зоны взаимодействия с Министерством лесного хозяйства. Она востребована в Республике Беларусь, она востребована в Российской Федерации. 

# Предприятия Беларуси

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